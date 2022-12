Za hudbu v obchodech se budou podle svazu nadále platit autorské poplatky

Praha - Ochranný svaz autorský (OSA) upozorňuje na to, že majitelé obchodů, kadeřnictví, hotelů, restaurací a dalších provozoven budou muset i poté, co vstoupí v platnost novela autorského zákona, hradit autorské poplatky za pouštění hudby. Tato povinnost podle novely neplatí jen v případě, že má majitel provozovny hudbu puštěnou v zázemí a není slyšet do prostoru se zákazníky. ČTK o tom za Ochranný svaz autorský (OSA) dnes informovala Kateřina Růžičková. Přijetí novely počátkem prosince umožnil Senát tím, že ji neschválil, nezamítl ani nijak neupravil. Beze změny tak putoval k podpisu prezidenta republiky.

"Novela bohužel zavádí do autorského zákona neurčité pojmy, které mohou vést k chybné interpretaci. Výjimka z poplatku se v žádném případě nevztahuje na prostory hotelů nebo restaurací, do nichž mají přístup hosté. Nová legislativa pouze upřesňuje, že povinnost hradit poplatky neplatí v situaci, kdy má majitel obchodu nebo kadeřnictví rádio umístěné ve svém zázemí a hudba není slyšet do prostoru se zákazníky. V těchto případech jsme však ani dříve žádné poplatky nikdy nevybírali," uvedl předseda představenstva OSA Roman Strejček.

Podle svazu tak jedinou výjimkou v hrazení autorského poplatku za pouštěnou hudbu bude nahodilá produkce pro úzký okruh lidí, která bude zároveň nezávislá na přání příjemců a bude nevýdělečné povahy. Podle ministra kultury Martina Baxy (ODS) se přitom všechna tato kritéria musí splnit najednou. "Ve výsledku se tedy pozměňovací návrh dotýká omezeného počtu provozoven či spíše konkrétních situací, protože prakticky téměř v každém případě rozhlasový nebo televizní přístroj puštěný v provozovně je tam takto umístěn nikoliv nahodile, ale naopak pro zpříjemnění prostředí a zkvalitnění nabízené služby. Tímto nepřímo přispívá k většímu zisku," citovala OSA Baxovo říjnové vyjádření ve Sněmovně.

Úloha hudby v podnikání a povinnost platit autorské odměny za její pouštění v obchodech čelí podle zástupců OSA zpochybňování s každou novelou autorského zákona. "Chápeme tíživou situaci živnostníků způsobenou nejprve covidem a nyní energetickou krizí. Nelze ji však řešit na úkor jiných živnostníků – tedy autorů a umělců, kteří jsou ve stejné situaci," podotkl Strejček.

Díky novele autorského zákona v podobě, jejíž přijetí umožnil Senát, vydavatelé zřejmě získají silnější pozici vůči poskytovatelům informačních služeb na internetu při sjednávání poplatků za využívání článků. Proti přijetí novely byla například společnost Google, která je provozovatelem nejužívanějšího internetového vyhledávače. Podle mluvčí společnosti Alžběty Houzarové novela v přijaté podobě představuje "tak nepřiměřené finanční a provozní riziko", že Google přestane v Česku zobrazovat náhledy zpravodajského obsahu a uzavře program News Showcase. Ministr Baxa to už dříve označil za obchodní rozhodnutí Googlu, nikoli za změnu vynucenou novelou.

Kritici novely neprosadili ani zrušení postihu za nadměrné blokování uživatelů internetu.