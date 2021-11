Za hození láhve na Payeta dostal fanoušek půl roku vězení s podmínkou

Lyon - Fanoušek, který v nedělním utkání francouzské fotbalové ligy mezi Lyonem a Marseille trefil plastovou lahví do hlavy hostujícího hráče Dmitriho Payeta, byl odsouzen k půlročnímu vězení s podmínkou. Navíc dostal pětiletý zákaz vstupu na stadion Lyonu.

"Nevím, co mě to napadlo, jestli to bylo v euforii. Nevím," řekl před soudem dvaatřicetiletý muž podle agentury AFP. Payetovi se omluvil a vicemistru Evropy z roku 2016 musí jako odškodné zaplatit symbolické jedno euro.

Nedělní zápas se nedohrál a Lyon musí až do vyřešení případu hrát domácí ligové zápasy před prázdnými tribunami. Disciplinární komise by měla rozhodnout 8. prosince.