Za góly jsem rád, bylo to zvláštní a specifické utkání, řekl Frolík

Liberec - Vydařenou premiéru před domácími fanoušky prožil liberecký útočník Michael Frolík. Velká předsezónní posila Bílých Tygrů se v utkání proti "svému" Kladnu blýskla dvěma góly a zejména jeho zásluhou tak Liberec dokázal zápas otočit z 1:3 na 4:3 po samostatných nájezdech.

Kladenský odchovanec před utkáním zval fanoušky na duel se svým mateřským klubem z velkého billboardu, na kterém byl vedle legendárního Jaromíra Jágra. Na ledě se spolu nakonec nepotkali, jelikož Jágr zůstal jen v civilu na střídačce. I tak to byl pro Frolíka velmi specifický zápas.

"Určitě je to proti Kladnu speciální a možná i trochu zvláštní. Já se ale snažím hrát proti každému soupeři stejně a když už tu šanci mám, tak ji chci proměnit. Teď zkrátka hraju za Liberec a chci pro něj odvést to nejlepší a pomoci týmu k úspěchu. Měl jsem tu ale i rodiče a celou rodinu, takže jsem moc rád, že se mohli přijet podívat a viděli mě po delší době zase naživo hrát. Navíc s vítěznou tečkou," zářil po utkání spokojeností Frolík.

Povedený večer proti svému mateřskému klubu ho vyjde pořádně draho, ačkoliv sám aktivně žádnou prémii pro své spoluhráče nevypsal. "Vypisovat jsem sám ani nic nemusel. Kluci to udělali rádi za mě a hned po zápase už mi hlásili, kolik budu muset zaplatit. Něco to stát určitě bude. Spíš to bude asi malinko dražší," smál se dobře naladěný vítěz Stanley Cupu s Chicagem z roku 2013.

Na obou jeho gólech měl velkou zásluhu spoluhráč z útočné formace Tomáš Filippi, který Frolíka přesnými přihrávkami dvakrát krásně našel před odkrytou brankou soupeře. "Je to skvělý hráč, který hru perfektně vidí. Je silný na vhazováních a zkrátka je to výborný centr. Myslím, že navíc už je vidět, že se spolu už více sehráváme," pochvaloval si Frolík, který se dle svých slov na začátku sezóny dostává do tempa pomaleji. "Rozehrávám se pomaleji, ale musím říct, že dneska jsem se fyzicky i herně cítil asi nejlépe za dobu co jsem tady. Samozřejmě tomu pomohou i ty góly. Je to asi můj sedmý zápas i s přípravou, takže už si zvykám na extraligové tempo, timing, spoluhráče. Pořád ale doufám, že to může být ještě lepší," přál si hráč, který odehrál v NHL před 900 zápasů.

Bílí Tygři se na vítězství hodně nadřeli. Ačkoliv byli aktivnějším týmem, po dvou třetinách odcházeli do kabin za stavu 1:3 pro Rytíře. "Průběh zápasu se pro nás nevyvíjel ideálně. Po druhé třetině jsme šli do kabiny s dvoubrankovou ztrátou, navíc jsme Kladnu ty góly v podstatě darovali. V šatně jsme si k tomu ale něco řekli a do třetí třetiny vlétli. Hodně nám pomohl kontaktní gól, který padnul hodně rychle a tím jsme se nastartovali. Pak nám pomohli i diváci, kteří nás hnali dopředu a pomohli nám vyrovnat. Nakonec jsme zvládli nájezdy, jsou to pro nás důležité body," uvedl Frolík, který před sezonou pod Ještěd zamířil po předčasném konci ve švýcarském Lausanne.

Severočeši tak stejně jako v pátečním zápase na ledě Hradce Králové dokázali ve třetí třetině zvrátit nepříznivý stav utkání a zápas nakonec vyhrát. "Je to pořád začátek sezony a stále ještě si to sedá. Určitě to ukazuje sílu týmu, ale musíme se zlepšit. Byli bychom radši, když půjdeme do vedení a nebudeme stále muset dotahovat soupeřův náskok. Musíme si lépe pohlídat začátky zápasů a jednotlivých třetin, abychom měli naši hru pod kontrolou," dodal Frolík.