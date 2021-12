Za gól jsem rád, ale chtěli jsme vyhrát, uvedl Souček po remíze s Brightonem

Londýn - Fotbalistu Tomáše Součka potěšilo, že ve středečním utkání anglické ligy proti Brightonu prolomil střelecký půst, remíza 1:1 jej ale zklamala. Podle českého reprezentačního kapitána se musí londýnský klub vyvarovat podobných chyb jako při vyrovnávací brance Neala Maupaye minutu před koncem řádné hrací doby. V sobotu čeká "Kladiváře" vedoucí Chelsea.

"Vedli jsme 1:0 a možná jsme mohli přidat i druhou branku. Nakonec jsme ale inkasovali, takže jsme zklamaní," uvedl Souček na webu londýnského klubu.

Šestadvacetiletý záložník otevřel skóre v páté minutě, kdy si naskočil na rohový kop Pabla Fornalse a překonal brankáře Roberta Sáncheze. Souček se prosadil v Premier League po dvanácti zápasech a poprvé od srpnového úvodního kola s Newcastlem.

"Jsem rád, že jsem dal gól a pomohl týmu k dobrému vstupu do zápasu. Už je to celkem dlouho, co jsem se naposledy trefil. Doufám, že přidám další branky," uvedl bývalý hráč pražské Slavie.

West Ham mohl na začátku druhého poločasu svůj náskok zvýšit, ale gól Michaila Antonia nebyl po konzultaci s videem uznán pro ofsajd. Brighton vyrovnal v samém závěru, kdy se střelou přes hlavu prosadil Maupay. "Kladiváři" nevyhráli v lize potřetí za sebou.

"Je to pro nás frustrující, protože jsme chtěli tenhle zápas vyhrát. Vyrovnávající gól nám to pokazil, protože jsme při tom centru nedokázali vyčistit pokutové území. Musím říct, že to byl hezký gól, ale byla to naše chyba a musíme se příště v takové situaci zachovat lépe," řekl Souček

"Možná jsme měli lépe držet míč a možná jsme si teď nezasloužili vyhrát. Byli jsme ale blízko, takže je to zklamání," doplnil český defenzivní záložník.

"Nebyl to náš zápas. Mohli jsme hrát daleko lépe, ale i tak jsme vedli v první půli 1:0. Na začátku druhé části jsme dali další branku. Nevím, jestli měla být uznána nebo ne, ale za mě to trvalo dlouho, než se rozhodlo," řekl další český hráč Vladimír Coufal. Vyrovnání označil za hodně laciné.

"Od Maupaye to bylo neuvěřitelné zakončení, ale měl to velmi snadné. Měli jsme mu to více ztížit a snažit se ho zastavit. Těžko se o tom mluví," doplnil devětadvacetiletý obránce.

West Hamu dál patří v tabulce čtvrtá příčka a na třetí Liverpool ztrácí již sedm bodů. V dalším zápase narazí na vedoucí Chelsea.

"Musím říct, že se na tohle období, kdy se bude pořád hrát, těším. Vyhlížím každý další zápas a hned v sobotu nás čeká další důležitá bitva proti Chelsea," dodal Souček.