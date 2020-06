Za dvě vraždy v Břeclavi žádá státní zástupce výjimečný trest

Brno - Státní zástupce dnes pro Antonína Štauberta, obžalovaného z dvojnásobné vraždy v Břeclavi, navrhl výjimečný trest 25 až 30 let vězení. Štaubert tvrdí, že je nevinný, vraždil podle něj někdo jiný. Podle obhajoby Krajský soud v Brně nevyslechl některé potenciální svědky, dokazování tak bylo nedostatečné.

Štaubert podle obžaloby v rodinném domě v Břeclavi vraždil v noci na 6. srpna 2019. Obětí činu se stali 89letý muž a 44letá žena. Pachatel zasadil muži desítky bodných a řezných ran, ženě téměř stovku.

Policisté se domnívají, že Štaubert, který se s oběťmi krátce znal, přišel do domu krást. Majitel jej překvapil, a tak zabil nejprve jeho, poté i spolubydlící ženu. Z domu si odnesl několik tisíc korun a nějaké šperky.

"Vraždil v podstatě pro pár korun, o to je to celé smutnější," řekl dnes v závěrečné řeči státní zástupce Petr Bejšovec.

Nezaměstnaný Štaubert, otec pěti dětí, který chodí s pomocí berle, už dříve vypověděl, že na místo vraždy přišel večer opilý na pozvání majitele. Hned když vstoupil, dostal ránu do hlavy a spadl ze schodů do sklepa. Ztratil vědomí, a když se probral, uviděl mrtvého majitele, poté našel v ložnici i zavražděnou ženu. Zpanikařil a utekl, policii nevolal. Bál se, že mu nikdo neuvěří, že je nevinen. "Víte jaké to je, probudit se vedle mrtvoly?" ptal se dnes emotivně soudního senátu.

Policii zalarmoval druhý den odpoledne syn jedné z obětí. Kriminalisté na místě zajistili daktyloskopické i biologické stopy, o pomoc požádali případné svědky z řad veřejnosti, pracovali také se záznamy z městských kamer.

Když vyšetřovatelé později oslovili Štauberta, dobrovolně se dostavil na policii. Jako podezřelý se k činu přiznal. Později ale vinu popřel a stěžoval si na předešlý nátlak kriminalistů. Čin popíral i dnes, kdy soud vyslechl jeho manželku a spoluvězně z vazební cely. Obě výpovědi svědčily proti Štaubertovi.