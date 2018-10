Praha - Od ledna do konce září roku zemřelo na českých silnicích 410 lidí, o 43 více než loni. Na tiskové konferenci to dnes uvedl šéf dopravní policie Tomáš Lerch. Těžce bylo při nehodách zraněno 1857 lidí, lehce 19.338 lidí. U obou kategorií zaznamenali policisté mírný nárůst. Policisté řešili za devět měsíců roku skoro 80.000 nehod, asi o tisícovku více než v loňském roce.

"Nárůst oproti předchozímu roku je výrazný a o něco překročil i čísla z roku 2016," řekl Lerch. Zhruba pětina nehod je podle Lercha způsobena tím, že se řidič plně nevěnuje řízení. Nejvíce lidí pak zemře při nehodách, kdy řidič nepřizpůsobí rychlost stavu vozovky, nebo když vjede do protisměru. "Nepozornost u nás zabíjí, ať už způsobená stavem řidiče, nebo tím, že za volantem vykonává činnosti, které za volant nepatří. Třeba manipuluje s telefonem," podotkl Lerch.

Policie naopak zaznamenala pokles následků u nehod, které způsobil řidič pod vlivem alkoholu. Celkem šetřili policisté 3500 takových nehod, při kterých zemřelo 21 lidí, o 13 méně než v loňském roce.

Ačkoli byl v minulosti nejtragičtějším dnem, co se týče nehod, pátek, letos se více nehod se smrtelnými následky odehrálo o víkendech a v pondělí. "Zajímavé je, že se nám přesunula tragičnost z těch tradičních pátků, bohužel se nám to přesunuje do víkendů a do pondělí," uvedl Lerch. Upozornil, že v podzimních a zimních měsících se zvyšuje počet dopravních nehod, ve kterých figurují chodci.