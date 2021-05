Za chráněné protilátkami budou lidé považovaní 180 dní po covidu-19

Praha - Ministerstvo zdravotnictví prodlužuje dobu, kterou považuje po prodělání covidu-19 za bezpečnou před další infekcí, ze současných tří na šest měsíců. Očkovat bude dál možné už po třech měsících. Po dnešním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Několikaměsíční lhůta po prodělání nemoci je alternativou k očkování nebo negativnímu testu na covid-19, kterou se lidé mohou prokazovat při různých činnostech, jako je například sport, některé služby nebo návštěva restaurací.

"Prodlužujeme dobu po nemoci, po kterou předpokládáme, že je dotyčná osoba chráněná vlastními protilátkami po prodělání covidu-19, z těch tří měsíců na šest měsíců. S tím, že to ale v žádném případě nebrání začít očkovat tak, jak je to nastaveno teď již po třech měsících," řekl. V mimořádném opatření to podle něj bude teprve upraveno.

Další možností, jak bezinfekčnost prokázat, je 14 dní od druhé dávky očkování nebo negativní test. Doba jeho platnosti je stanovena u PCR testu i antigenního testu v mimořádném opatření vždy v souvislosti s konkrétní akcí či službou. Pro návštěvu kadeřníka může být test starý až 72 hodin, pro pobyt v lázních jen 48 hodin.

Jednotné podmínky pro uznávání bezinfekčnosti při překračování hranic v současné době dojednává Evropská unie. V současné době ČR už má dojednané uznávání očkování s Německem, Rakouskem a Maďarskem, jedná se Slovenskem. Některé uznávají jako dostatečnou už první dávku vakcíny.