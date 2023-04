Za brutální vraždu dostali mladíci 17,5 roku a 13 let vězení

Praha - Za brutální loupežnou vraždu muže z Kladenska dnes soud uložil devatenáctiletému Jakubu Dejmovi 17,5 roku vězení a protidrogové i protialkoholní léčení v ambulantní formě. Dejmova vrstevníka, kamaráda a spolupachatele Filipa Černáka potrestal 13 lety za mřížemi. Opilí a zfetovaní mladíci se do domu své oběti v sousední vesnici vypravili krást, nakonec si odnesli 30.000 korun a dvě lampy z domácí pěstírny marihuany.

Dvaašedesátiletý muž přišel o život v noci na 1. září 2022. Vyučený zámečník Dejm a vyučený malíř Černák se večer předtím tradičně sešli v hospodě ve Stehelčevsi, aby zapili konec léta. Poté se přesunuli k Dejmovi, kde vykouřili několik jointů a dali si také extázi. Dejm pak přišel s nápadem, aby se zmocnili peněz jeho dodavatele marihuany ze sousední obce Dřetovice.

Dejm obstaral auto i zbraně. Sám si vzal lovecký nůž s téměř dvaceticentimetrovou čepelí. Černáka vyzbrojil plynovým revolverem, který úadjně koupil v internetovém bazaru. Část cesty jeli vozem, poté si navlékli pletené kukly a gumotextilní rukavice a pěšky pokračovali k domu své oběti. V obydlí se navzdory pokročilé hodině svítilo, což ale mladíky od vniknutí do domu neodradilo. Oba tvrdí, že zbraně měli pouze na případné zastrašení dealera. Do obydlí vlezli střešním oknem.

Zatímco Černák prohledával horní patro domu, Dejm sešel dolů, kde ho nachytal majitel, který se proti němu snažil bránit prutem. Mladík mu zasadil 45 bodných i řezných ran do břicha, hrudníku, krku i rukou. Muž pak umíral několik desítek minut. Mladíci mezitím prohledali zbytek domu, odešli a po cestě hodili do rybníka Dejmovo zakrvácené oblečení.

Oběma mladým mužům hrozilo za předem naplánovanou, brutální a zištnou vraždu 15 až 20 let vězení. Černák odmítl podezření, že měl na vraždě spoluvinu - Dejm ho podle něj přesvědčil k tomu, aby šli dům budoucí oběti vykrást.

"To, co jsem udělal, je to nejhorší, co jsem kdy mohl udělat. Nedokážu si představit, jakou bolest musela zažívat rodina a přátelé poškozeného," řekl dnes u středočeského krajského soudu Dejm. "Je mi to hodně líto, ale bohužel nemůžu vrátit čas," dodal. Ve vězení si chce najít práci a splácet odškodné oběma dcerám zavražděného muže. Soud přiznal každé z nich nárok na 750.000 korun za nemajetkovou újmu, přičemž po půl milionu z každé částky má uhradit Dejm a zbylých dvakrát 250.000 korun Černák.

Mrtvého muže později našel jeho známý, který ho přišel navštívit. Policisté následně požádali o spolupráci i veřejnost a dostali od ní řadu podnětů a informací. Nakonec zadrželi oba mladíky, v jednom případě ve spolupráci se zásahovou jednotkou. V domě našli Dejmovu stopu, mladík se pak pod tíhou důkazů přiznal.