Za brutální vraždu cyklistky v Olomouci uložil soud muži 25 let

Olomouc - Za brutální loňskou vraždu cyklistky na kraji Olomouce uložil dnes olomoucký krajský soud osmačtyřicetiletému Rostislavu Baslerovi výjimečný trest 25 let. Soud mu zároveň uložil zabezpečovací detenci. Podle znalců jde o agresivního sadistu, který je pro společnost extrémně nebezpečný. Svou oběť napadl tři měsíce po propuštění z vězení, v minulosti ženy napadl už třikrát. Muž na jednapadesátiletou ženu zaútočil podle obžaloby se sekerou a nožem když, odmítla jeho nabídku k sexu. Rozsudek není pravomocný, Basler si nechal lhůtu pro odvolání.

Podle soudce Eduarda Ondráška jsou podmínky pro uložení výjimečného trestu. "Byl za obdobné trestné činy opakovaně stíhán, tato situace se u obžalovaného postupně stupňuje. Bez nějaké pomoci a zábrany státu směřuje k tomu, že by tato jednání opakoval a stupňoval. Resocializace je podle znalců vyloučena. Je třeba jej oddělit pokud možno na dlouhou dobu od zbytku společnosti, aby bylo zabráněno páchání této trestné činnosti," uvedl soudce. S ohledem na sexuální deviaci je podle něj na místě i zabezpečovací detence, kam se muž přemístí po výkonu trestu.

Výjimečný trest navrhovala i žalobkyně Šárka Shariffová s ohledem na brutální provedení i jeho trestní minulost. I přes sexuální sadismus muži podle ní ovládací a rozpoznávací schopnosti zůstaly. "Jeho doznání nebylo úplné, dopustil se nejméně třech násilných činnosti vůči ženám. Téměř 20 let strávil ve vězení, trestné činnosti se dopustil poté, co byl v lednu propuštěn z vězení, kde si odpykával desetiletý trest," uvedla žalobkyně.

Obhájce tvrdil, že proces dostatečně nezodpověděl otázku ovládacích a rozpoznávacích schopností obžalovaného, soud však doplnění dokazování zamítl s odkazem na závěry znalců. Basler se k vraždě přiznal, měnil však popis událostí, které jí předcházely. Ženu prý po po napadení naložil do auta a odvezl ji asi sto metrů do remízku, kam ji odtáhl. Tam ji svlékl téměř do naha a tvrdil, že předstíral soulož kvůli procházející svědkyni. Až poté prý mrtvou ženu udeřil sekerou. "Já jsem ji nechtěl znásilnit, chtěl jsem jen projet do Bystrovan," tvrdil muž.

Znalci jeho resocializaci vyloučili. Znalec z oboru sexuologie u něj diagnostikoval sexuální deviaci agresivní sadismus. Muž má na kontě čtyři útoky na ženy v letech 1993, 1997, 2006 a loni, kdy ženy napadl při sexuálně motivované trestné činnosti nožem či udeřil kovovou tyčí. Podle znalce jde o obdobný modus operandi. "Jde o sexuální útok na neznámou ženu bez snahy o sbližovací fázi," uvedl znalec.

Případ se stal loni 15. dubna. Žena jela vpodvečer na kole z olomoucké městské části Chválkovice směrem na Bystrovany. Muž si na cyklistku podle žalobkyně počíhal na rozcestí u božích muk a poté, co odmítla výzvu k sexu, ji pětkrát udeřil sekerou sečnou stranou do hlavy a trupu, bodl kuchyňským nožem do krku a poté s největší pravděpodobností ještě rdousil rukou. Žena utrpěla řadu zranění, zemřela na místě. Bezprostřední příčinou byl krvácivý šok, vykrvácela z proříznuté hrdelní žíly.