Za antigenní test budou pojišťovny hradit testovacím centrům 201 korun

Praha - Ministerstvo zdravotnictví souhlasilo s návrhem zdravotních pojišťoven, aby se úhrada antigenních testů snížila na 201 korun. Po dnešním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Částku navrhovala Všeobecná zdravotní pojišťovna, ostatní pojišťovny žádaly nižší, nakonec se ale shodly na této výši. Změna by se měla projevit zhruba za týden či dva. ČTK to dnes řekl po jednání správní rady ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Cenu pro samoplátce určuje přímo odběrové centrum, pohybuje se většinou mezi 400 a 500 korunami.

"Kalkulace neobsahuje jenom nákup testu, ale i administrativu, zápis do ISIN (Informačního systému infekčních nemocí) nebo likvidaci nebezpečného odpadu," uvedl. Odběrová místa tak při ceně kvalitnějšího antigenního testu kolem 60 až 100 korun mají podle Kabátka prostor i pro přiměřený zisk. Některá už kvůli snižování cen avizovala, že zváží, jestli je dál budou poskytovat.

Lidé budou mít v červnu z preventivních důvodů hrazen dvakrát měsíčně přesnější PCR test a jednou týdně antigenní test, od července už budou antigenní testy jen dva. Prokázat se negativním testem, lhůtou po očkování nebo prodělané nemoci musí lidé na místech, kde je nutné doložit bezinfekčnost. Nutné je to například pro návštěvy restaurací, služeb, ubytování nebo sportovních či kulturních akcí.

Dosud mohli lidé absolvovat antigenní test jednou za tři dny, což je také jeho platnost pro většinu příležitostí. PCR test platí sedm dní. Od června pojišťovny snižují také cenu přesnějšího PCR testu, který se k vyhodnocení odesílá do laboratoře. Pro testování zdarma budou hradit od 1. července podle Vojtěcha 303 korun za vyhodnocení a 47 korun za odběr, pro test nařízený lékařem nebo hygienikem bude za zpracování 614 korun. Dosud se hradí zhruba 1131 korun. Pro samoplátce test stojí většinou 1510 korun.

Kde si lidé mohou nechat udělat PCR test hrazený z veřejného zdravotního pojištění, zatím nezobrazuje ani web ministerstva zdravotnictví o testování. Z pražských fakultních nemocnic zatím možnost PCR zdarma nabízí v rezervačním systému Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.