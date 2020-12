Za agresivní jízdu potvrdil soud muži šestiletý trest vězení

Praha - Miroslav Štíbr, který podle obžaloby v létě 2018 agresivně najížděl na auto a rozbil mu okno skleněnou kuličkou, půjde do vězení na šest let. Rozsudek pražského krajského soudu dnes potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. Soudy muži zároveň na sedm let zakázaly řídit motorová vozidla. Dnešní rozhodnutí je pravomocné. Štíbr vinu odmítá, tvrdí, že auto neřídil. Za pokus o těžké ublížení na zdraví rodiny, která ve voze jela, hrozilo muži až 12 let vězení.

Štíbr podle obžaloby v srpnu 2018 na silnici z Prahy do Příbrami najížděl na volkswagen, ve kterém jela rodina se dvěma malými syny. Podle žalobce si vynucoval uvolnění levého jízdního pruhu, i když podle svědků byl velmi hustý provoz a oba pruhy byly plné.

Když Štíbrovi řidič volkswagenu neuhnul, ve zhruba 90kilometrové rychlosti ho zprava podjel a aby se pomstil za neuvolnění levého pruhu hodil podle žalobce do spolujezdcova okna volkswagenu skleněnou, více než dva centimetry širokou kuličku. Podle spisu tak rozbil okno a sklo pořezalo ženu na sedadle spolujezdce i jejího šestiletého syna, který seděl za ní.

Štíbr, který byl v minulosti odsouzen za to, že v roce 2009 hodil cihlu po policejním autě a v roce 2015 napadl řidiče dodávky a postříkal mu sedadlo spolujezdce benzínem, trvá na tom, že je nevinný a auto neřídil. U krajského soudu uvedl, že rodina si našla jeho fotky a podle toho ho označila za viníka. Podle soudce Michala Hodouška ale rodina obžalovaného nezná a neměla jediný důvod ho křivě označit za pachatele.

Štíbrův právník dnes v odvolání mimo jiné argumentoval tím, že kuličkou nelze rozbít okno auta, což prý prokázal vyšetřovací pokus. "Pokud jde o úvahy nebo pokusy s kuličkou, tak konstatuji, že nikdy nelze navodit takové podmínky, jako byly při té jízdě," řekl však soudce.

Obhájce také žádal, aby odvolací soud vyslechl dva svědky, kteří by podle něj mohli dosvědčit, že byl obžalovaný v době nehody jinde. Odvolací senát mu vyhověl. Oba muži shodně vypověděli, že Štíbr byl v daný čas uklízet po oslavě na chatě.

Podle Hodouška ale byla jejich výpověď nevěrohodná. Pozastavil se nad tím, že by si přesně pamatovali události, ke kterým došlo před více než dvěma lety, poukázal také na to, že Štíbr nenavrhl jejich výslech dříve, ale až u odvolacího jednání.

"Chápu, že se pan obžalovaný chce nějak hájit, ale nechtějte po nás, abychom tady naskakovali na takové pohádky, jaké nám tu předkládáte," uvedl k obhajobě Štíbra soudce.