Z webu ÚZIS je možné stáhnout potvrzení o očkování, nákaze či testu

Praha - Z Očkovacího portálu občana na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) si lidé mohou stáhnout potvrzení o negativním testu, prodělané nákaze nebo očkování včetně první dávky. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes po jednání vlády řekl, že to bude možné od úterý 1. června, podle zjištění ČTK ale systém už funguje. Vláda dnes také schválila nový návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví, která má umožnit vydávání evropských covid pasů.

"Certifikáty budou (...) bilaterálně uznávány v sedmi zemích tak, jak jsme to schválili v pátek na vládě," řekl Vojtěch. Prokazovat se tak s nimi mohou lidé pro cestu do okolních států Německa, Rakouska, Polska a Slovenska a také Maďarska, Slovinska a Chorvatska. S každou zemí ČR vyjednala bilaterální dohodu.

Lidé, kteří už očkování mají, si mohou certifikát stáhnout po zadání čísla občanského průkazu a rodného čísla. Na jejich telefonní číslo pak přijde bezpečnostní kód, který umožní na stránku přístup. Ostatní zájemci o certifikát musí použít jednu z možností elektronické identity, například občanský průkaz s čipem nebo bankovní identitu. Web zobrazuje výsledek posledního antigenního či PCR testu.

Papírové potvrzení lidé dostávají v očkovacích či testovacích centrech, doklad o prodělané nákaze může vystavit také praktický lékař. Certifikát prokazující bezinfekčnost je třeba například při návštěvě hromadné kulturní či sportovní akce, ubytování, využití některých služeb nebo restaurací.

Jednotlivé státy si nyní nastavují vlastní pravidla pro dobu platnosti negativního testu a potřebný odstup po první či druhé dávce vakcíny, může se lišit i podle výrobce.

Vláda podle Vojtěcha schválila a odeslala do Sněmovny další návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Minulou verzi poslanci odmítli projednat v legislativní nouzi, měli k ní výhrady. "Zadal jsem, aby byl návrh zúžen pouze na technické otázky a vydávání certifikátů tak, abychom byli v souladu s nařízením EU, které má platit od 1. července," dodal ministr.

Předloha původně počítala s tím, že by úřady mohly podmínit certifikátem účast lidí na veřejných i soukromých akcích nebo jejich vstup do různých provozoven. Prokazovali by se organizátorům, provozovatelům či pověřeným osobám. Opozice to kritizovala. Měla navíc stejný postup umožnit pro jakékoliv infekční onemocnění.

Společný evropský rámec pro vydávání a ověřování certifikátů o očkování, testování a prodělání nákazy nazvaný Digitální zelený certifikát má EU vydat přímo účinným nařízením. Zavedení evropského dokladu pro usnadnění cestování mezi členskými státy se předpokládá od července.

Podle Vojtěcha Česko potřebuje zákonnou úpravu, aby bylo jasné, kde mohou lidé tento certifikát získat a jak bude pro jeho vydání zkontrolována identita ve státních registrech. Nyní se ověřuje pro vydání certifikátu kombinací čísla občanského průkazu a rodného čísla nebo elektronickou identitou včetně bankovní.

Návrh podle jeho znění, které má ČTK k dispozici, počítá s tím, že vydání certifikátu v elektronické podobě bude bezplatné. V papírové podobě ho ale může vydat také poskytovatel zdravotních služeb, tedy například praktický lékař, žádat může úhradu ve výši nákladů.

Od prosince ho půjde získat i na pobočkách CzechPointu, od ledna pak skončí možnost stáhnout ho z webu ÚZIS a zůstane jen CzechPoint nebo elektronická identita. Využívat z osobních údajů nad rámec těch, která už se kvůli epidemii zpracovávají, bude také místo a okres narození nebo u cizinců místo a stát.

"Cílem je, aby systém začal fungovat v Evropě od 1. července, ale připravujeme se i na případné zdržení a jednáme se státy, kam Češi rádi jezdí na dovolenou," dodal ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

ČSSD chce, aby bylo jednodušší změnit si termín druhé dávky očkování

Vládní ČSSD chce, aby bylo jednodušší změnit si termín druhé dávky očkování proti covidu-19. Novinářům to dnes řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Systém by se podle něj měl přenastavit tak, aby stát možnost úpravy termínu zjednodušoval a nekomplikoval. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po jednání vlády řekl, že záležitost s Hamáčkem probral a zjistí, jaké jsou možnosti.

U vakcín Pfizer/BioNTech a Moderna se aktuálně podává druhá dávka vakcíny po 42 dnech, u látky AstraZeneca je rozestup mezi prvním a druhým očkováním 90 dní. "Je potřeba větší vstřícnosti ze strany státu při změně druhého termínu očkování. Chceme, aby to bylo zjednodušeno. Naším cílem je cestu k očkování zjednodušovat, nikoliv komplikovat," řekl novinářům Hamáček.

Záležitost je podle něj na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. "Nejdřív o tom musíme diskutovat na vládě. Vycházím z podnětů občanů, že ten systém automaticky generuje termíny, a ty padají do doby, kdy mají například dovolenou. Jde o to, aby ten systém byl vstřícný, co se týče změn," řekl Hamáček.

Vojtěch novinářům řekl, že o záležitosti hovořil s Hamáčkem, podle kterého by mohla záležitost napřed řešit vládní rada pro zdravotní rizika. "Budeme o tom debatovat, jak může být ten systém flexibilní," řekl. Nechtěl by, aby hrozilo prodlužování čekacích dob či nutnosti přehazovat termíny, kdyby kvůli změnám termínů nevycházela potřebná množství očkovacích látek tak, jak je jejich distribuce naplánovaná. "Budeme o tom jednat, aby to neohrozilo systém jako takový," řekl.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová před týdnem uvedla, že dovolená nebo jiné soukromé záležitosti nejsou podle ministerstva zdravotnictví důvodem k odložení druhého termínu očkování proti covidu-19. Jediným důvodem je nemoc. "Vždycky lze domluvit nějaký náhradní termín očkování, ale nemůže nepřijít z toho důvodu, že měl nějaké soukromé záležitosti. Jediné, proč by neměl přijít, je opravdu nemoc," uvedla.