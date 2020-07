Z výstavních prostor Muzea Kampa je nutné vynést obrazy

Praha - Kvůli zplodinám hoření, které pronikly do výstavních prostor Muzea Kampa v Praze, je nutné vynést obrazy z výstavních prostor, uvedli hasiči na twitteru. V technické místnosti muzea v ulici U Sovových mlýnů hořely odpoledne elektrické rozvody. Na místě zasahují čtyři jednotky hasičů. V budově se nacházely tlakové lahve, hasiči je vynosili. Záchranáři na místě ošetřili jednoho muže, řekla ČTK mluvčí záchranné služby Jana Poštová.

Předseda Nadace Jana a Medy Mládkových Jiří Pospíšil v České televizi uvedl, že nejde o banální záležitost, hoří ale v jiném objektu, než jsou uloženy či vystavovány sbírky a umělecká díla.

"Hoří zde technická místnost, kde je rozvaděč, plameny se nešíří, nicméně zplodiny hoření bohužel pronikly do výstavních prostor. My se snažíme ty zplodiny odvětrat přetlakovou ventilací," řekl Kavka. Později doplnil, že "probíhá evakuace obrazů". Dodal, že hasiči vynosili z technické místnosti tlakové lahve. Přes 100 lidí muselo odejít do bezpečného prostoru, plavební komora před objektem byla uzavřena, doplnila na twitteru policie.

Zdravotní stav ošetřeného muže není vážný, převoz do nemocnice nebyl nutný, řekla Poštová. "Další zraněné hlášené nemáme. Zůstáváme na místě a situaci monitorujeme," uvedla.

Video: U Muzea Kampa hoří elektrické rozvody

15.07.2020, 15:00, autor: HZS Praha, zdroj: PR

Pospíšil je v zahraničí, řekl, že má o situaci v muzeu pouze obecné informace. "Začaly hořet klimatizační jednotky a technické zázemí muzea, což pokud se podaří udržet pod kontrolou, tak by samotný historický objekt muzea, kde jsou uloženy sbírky a umělecká díla, nebyl zasažen," uvedl. Podle jeho informací zřejmě kdosi svařoval panty, a od plamenů se vzňalo obložení místnosti.

Pospíšil potvrdil, že v objektu, který hoří, byly dvě tlakové lahve. Dodal také, že nehoda ukazuje nebezpečí stavu, kdy depozitář s veškerými uměleckými díly, která aktuálně nejsou vystavována, se nachází v tomtéž objektu. Jedná dlouho s Prahou o možnosti vybudovat depozitář na bezpečném místě.

Muzeum Kampa spravuje mimo jiné sbírku děl průkopníka abstraktního umění Františka Kupky (1871 až 1957), jednoho z nejvýznamnějších představitelů světového umění 20. století. Založila ho Meda Mládková.

Sovovy mlýny, kde sídlí Muzeum Kampa, byly v roce 2002 zasaženy stoletou vodou. Díky nasazení zaměstnanců muzea a pomáhajících dobrovolníků se je podařilo v krátké době otevřít veřejnosti.