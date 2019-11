Z výplaty mi nic nezbyde, smál se po vítězné premiéře Hrachovina

Liberec - Úspěšnou extraligovou premiéru prožil liberecký brankář Dominik Hrachovina. Pětadvacetiletý brněnský rodák, který pod Ještěd zamířil po konci angažmá ve švýcarském celku Ambri-Piotta, v utkání s hokejisty Litvínova kryl 23 střel hostů a inkasoval pouze jednou z hole Marka Baránka. I jeho zásluhou tak Bílí Tygři dokráčeli k pohodlnému vítězství 6:1.

"Mám to za sebou a jsem šťastný, protože moje premiéra byla vítězná. Odehráli jsme dobrý zápas a vyhráli za tři body, takže co víc si přát. Možná snad jen, kdybych chytil ten jejich gól, ale to už bych chtěl asi moc," řekl po utkání novinářům Hrachovina.

"Do poloviny zápasu hrál Litvínov dobře, hodně kousal. Nám však hodně pomohl první gól. Pak tam sice na mě ještě jel jejich hráč sám, ale naštěstí mě trefil do lapačky. Poté už se zápas definitivně zlomil na naši stranu a odskočili jsme i gólově," radoval se držitel dvou titulů ve finské lize s Tapparou Tampere.

Odchovanec Komety Brno má za sebou štace ve Finsku, KHL nebo Švýcarsku. Českou nejvyšší soutěž ale chytal poprvé a před zápasem tak byl lehce nervózní. "Trému jsem před utkáním měl. Byl to můj první zápas v extralize a vždy, když člověk hraje první zápas, ať už je to kdekoliv, tak trému trochu má. Jak ale zápas plynul, tak jsem si to začal užívat. Po zápase navíc fanoušci vyvolávali moje jméno, což jsem doma ještě nezažil, takže to byl super pocit," pochvaloval si Hrachovina, který na loňském mistrovství světa v Dánsku plnil roli brankářské trojky.

Úspěšná extraligová premiéra pořádně provětrá jeho peněženku. "Zápisné určitě proběhne. Je to tady drahé, musím zaplatit třeba za vstup do kabiny. Za výhru jsem taky vypsal nějakou prémii, takže to vypadá, že z první výplaty mi asi nic nezbyde," smál se dobře naladěný Hrachovina.

Brankářská posila Bílých Tygrů dostala po příchodu příležitost hned v prvním utkání po reprezentační pauze a důvěru trenéra Patrika Augusty rozhodně nezklamala. "Jsem samozřejmě rád, že jsem dostal důvěru hned po příchodu. Rozhodnutí, kdo bude chytat, je ale na trenérech. Já musím makat a připravit se na zápas, ať už budu chytat nebo ne," řekl Hrachovina, jehož výkon na pozápasové tiskové konferenci vyzdvihl i Augusta.

Jestli půjde do branky i v neděli ve Zlíně, ale zatím netuší. "To zatím nevím, je to otázka spíš na trenéry. Hrajeme v neděli, dnes je teprve pátek, takže uvidíme. Času na rozhodnutí je ještě dost, já jsem ale připravený," uvedl Hrachovina, kterého extraliga zatím ničím nepřekvapila.

"Po jednom zápase je hodně těžké hodnotit kvalitu extraligu nebo zda mě něčím překvapila. V každém týmu se najdou top hráči, na které je třeba si dát větší pozor. Ale na nějaké větší hodnocení jsem tu zatím příliš krátce, uvidíme později," dodal.

