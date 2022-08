Z vraždy bezdomovce v Ostravě policie obvinila čtyřiatřicetiletého muže

Ostrava - Z nedávné vraždy bezdomovce v ostravské části Bělský les policie ve středu obvinila čtyřiatřicetiletého muže. Šlo také o osobu bez trvalého přístřeší. ČTK to dnes řekla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková. V případě prokázání viny mu hrozí deset až 18 let vězení. Kriminalisté podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby.

Vrah podle zjištění policistů z místa utekl. Pátrání komplikovala i skutečnost, že se vražda stala právě mezi bezdomovci. "Jelikož se v případě útočníka jednalo také o osobu bez přístřeší, bylo pátrání o to náročnější," uvedla mluvčí. První den policisté v souvislosti s vraždou zadrželi tři lidi. Postupně ale u dvou podezřelých vyloučili jejich podíl na násilné smrti bezdomovce. "Ve středu pak vrchní komisařka obvinila z vraždy čtyřiatřicetiletého muže," řekla.

Obviněný podle mluvčí v noci z pondělí na úterý v Ostravě v Bělském lese napadl nožem po vzájemné slovní rozepři a fyzické potyčce o šest let staršího bezdomovce. "Způsobil mu bodná a řezná poranění, kterým poškozený na místě podlehl," řekla.

V poslední době jde už o druhou vraždu mezi bezdomovci v regionu. V Opavě byl minulý týden mrtvý bezdomovec nalezen v nevyužívaném průmyslovém objektu. Dnes už obviněná žena tam podle policie napadla svého druha a způsobila mu bodnořezná poranění. Muže nalezli již bez známek života jeho známí.