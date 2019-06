Z vraku výletní lodi v Budapešti byla vyproštěna čtyři další těla

Budapešť - Maďarské úřady dnes vyprostily z vraku výletní lodi Mořská panna čtyři další těla. Informovala o tom agentura MTI, podle níž se tak stalo při vyzvedávání lodi ze dna Dunaje, které začalo dnes ráno. Plavidlo se potopilo v Budapešti 29. května poté, co se srazilo s větší hotelovou lodí Viking Sigyn a během několika vteřin kleslo ke dnu. O život přišlo 26 jihokorejských turistů a dva maďarští členové posádky. Nehodu přežilo sedm lidí. Po čtyřech zbývajících obětech se dosud pátrá.

Dvousettunový jeřáb, který vrak potopené lodi zvedá, byl přistaven u mostu nedaleko budovy maďarského parlamentu již o víkendu. Dosud však záchrannou operaci komplikovala záplavová voda a silné proudy. Podle maďarské veřejnoprávní televize M1 bude vyprošťovací operace trvat nejméně šest hodin.

Potápěči pod loď připevnili čtyři kovová lana, s jejichž pomocí má jeřáb vrak vyzdvihnout nad hladinu. Podle portálu index.hu již byla loď zvednuta na hladinu v celé své délce. Na boku jsou jasně viditelné stopy po srážce s lodí Viking Sigyn. Hasiči nyní přečerpávají 1400 litrů nafty, které zbyly v lodních nádržích, a hrozilo, že uniknou do Dunaje.

Záchranáři také pokračují v pátrání po tělech dalších obětí, které možná uvázly v trupu lodi. Jihokorejským potápěčům se dnes podařilo vyprostit čtyři těla, přičemž jedno z nich bylo nalezeno na kapitánském můstku. Podle agentury APA se jedná o kapitána lodi. Jedno z nalezených těl patřilo podle maďarských médií šestiletému dítěti.

S vyzvednutím vraku potopené lodi a s tím souvisejícími pracemi pomáhají i čeští potápěči, kteří na místo vyjeli na žádost kolegů z Maďarska.

V jednom okamžiku nastala při vyprošťovací operaci dramatická situace, kdy do řeky spadl jeden ze záchranářů. Jeho kolegové ho ze silného proudu zpět na loď vytáhli jen s velkými obtížemi.

Průběh vyprošťovací operace si přijel osobně prohlédnout maďarský ministr vnitra Sándor Pintér.

Agentura MTI s odvoláním na inženýra Sándora Götze uvedla, že vrak lodi by se mohl rozlomit, pokud byl poškozen, a že případné rozsáhlé škody na lodi by mohly její vyzvedávání znemožnit. Z vyprošťovacích lodí muselo být na potopené plavidlo uvázáno přídavné lano, neboť se ukázalo, že jeho pravý bok je silně poškozen.

Soud v Budapešti již poslal do vazby ukrajinského kapitána většího plavidla, který je podezřelý, že nehodu zavinil. Za ohrožení lodní dopravy mu hrozí dva až osm let vězení. Agentury informovaly, že 64letý Jurik C. v dubnu řídil loď, jež měla nehodu v Nizozemsku.