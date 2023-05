Z věznice Mírov by měli být propuštěni dva z odsouzených za žhářství ve Vítkově

Mírov (Šumpersko) - Z věznice Mírov na Šumpersku by měli být dnes podmíněně propuštěni dva ze čtyř mužů odsouzených za žhářský útok na domek Romů ve Vítkově z roku 2009. Na svobodu by se měli po 13 letech ve vězení dostat Václav Cojocaru a Ivo Müller. Odsouzeni byli na 20 let a oba si již odpykali dvě třetiny trestu, do lhůty se počítá i doba strávená ve vazbě. Šumperský soud jejich žádosti vyhověl ve čtvrtek, oběma soud uložil sedmiletou zkušební dobu, probační dohled a povinnost splácet škodu.

Žalobce Tomáš Horák v obou případech s žádostí souhlasil s tím, že odsouzení splnili pro podmíněné propuštění všechny zákonné podmínky. Ponechal si však lhůtu na podání případné stížnosti. V pondělí, kdy lhůta vyprchala, žalobce ČTK řekl, že stížnost nepodá.

V případu byli odsouzeni čtyři lidé. Zatímco Cojocaru a Müller vyvázli s trestem 20 let a projevili u odvolacího soudu lítost nad svým činem, jejich komplicové David Vaculík a Jaromír Lukeš dostali 22 let - dvě třetiny trestu jim uplynou, až si odpykají za mřížemi 14,5 let. Započítává se do toho i doba strávená ve vazbě, ve které jsou umístěni od srpna 2009.

Čtveřice na dům obývaný početnou romskou rodinou zaútočila v noci na 19. dubna 2009, do oken hodila zápalné láhve. Dům začal okamžitě hořet. Tři lidé byli zraněni, nejvážněji tehdy ani ne dvouletá Natálie. Dítě bylo popáleno na 80 procentech těla a přišlo o tři prsty na rukou. Podle znalců všichni čtyři odsouzení patřili k aktivním severomoravským neonacistům, kteří propadli neonacistické ideologii.