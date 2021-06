Z věže u kostela Narození Panny Marie v Benešově n.P. by mohla být rozhledna

Benešov nad Ploučnicí (Děčínsko) - Z věže u kostela Narození Panny Marie v Benešově nad Ploučnicí na Děčínsku by mohla být rozhledna. Patrně jde o nejstarší věž v okrese, pochází již ze začátku 15. století a původně plnila obrannou úlohu. Teď se na její opravu skládají občané města a věřící, řekl ČTK farář Jiří Kovář.

Z kulturní gotické památky budou moci v budoucnu lidé shlížet na město a okolní lesy. Zatím je opravená jen část věže, která zřejmě stála dřív než kostel. "Letos se plánuje opláštění věže, ale to se neudělá celé. Na začátku roku byl rozpočet zhruba 2,5 milionu, ale teď šlo všechno nahoru. Máme přislíbený příspěvek 800.000 korun. Město zase schválilo 50.000 korun jako příspěvek a biskupství 70.000 korun," vyjmenoval letošní rozpočet na stavební práce na budoucí rozhledně farář. Doplnil, že stavební materiál i samotné práce od začátku roku zdražily, není tedy jisté, co se letos opraví a co bude muset počkat do příštího roku.

Prioritou je podle faráře věž opravit, ve špatném stavu je ale i střecha kostela, popraskané jsou i jeho klenby. Zajímavostí je, že se při stoupání do strmých schodů na věž dá odbočit a nahlédnout shora na trojlodí sakrální stavby. Podle faráře se tam ale zřejmě veřejnost nedostane, muselo by se vybudovat zábradlí a zpevněné cesty.

Pokud se vybere dostatek peněz a farnost dostane na opravu další dotaci od ministerstva kultury, mohla by být rozhledna zpřístupněná v létě příštího roku.