Z věže moravskokrumlovského zámku zazněly koledy v podání trubačů

Moravský Krumlov (Znojemsko) - Odhadem 500 lidí přišlo v pátek pozdě večer k zámku v Moravském Krumlově, kde z osvětlené a opravené věže zazněly před půlnoční mší koledy v podání Krumlovských trubačů. ČTK to řekl starosta Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09). Podle něj by to mohl být začátek nové vánoční tradice.

Fotogalerie

Z věže zazněly různé koledy jako například Štědrý večer nastal, Narodil se Kristus Pán, Nesem vám noviny, Půjdem spolu do betléma nebo Já bych rád k betlému. "Je to novinka. Věž je teď opravená a Krumlovští trubači je nově vzniklé uskupení. Proto nám to přišlo jako zajímavý nápad a dali jsme tomu zelenou," uvedl Třetina.

Podle něj vytvořil koncert trubačů krásnou vánoční atmosféru, která předchází půlnoční mši. "Atmosféra byla nádherná. Doufám, že je to začátek vělmi pěkné tradice štědrovečerního hraní z věže zámku," uvedl Třetina.

Město zámek koupilo v roce 2016 za 14 milionů korun. O pár let později začala rozsáhlá rekonstrukce části zámku za více než 100 milionů korun. Za další desítky milionů pak stavbaři a další řemeslníci opravili prostory, kde je od letošního roku vystavená po návratu na Moravu Slovanská epopej Alfonse Muchy.