Z Velkého Dářka rybáři vedle kaprů odváželi i velké štiky a candáty

Polnička (Žďársko) - Z Velkého Dářka na Žďársku dnes rybáři vedle kaprů odváželi velké dravé ryby, v síti měli i sedmikilové štiky nebo čtyřkilové candáty. Výlov největšího rybníka Českomoravské vysočiny se koná každé dva roky. Ryby se ale nejdřív z dvousethektarového Velkého Dářka přepouštějí do podstatně menšího Nového rybníka.

Rybníky spravuje žďárská společnost Kinský. U Nového rybníka dnes začali rybáři dnes pracovat s rozedněním. "Jsou tady trofejní kousky," řekl ČTK vedoucí rybářství Petr Kulhánek k úlovku dravých ryb, candátů, štik, okounů nebo sumců. Některé ryby podle něj mohou být i šestileté. Podotkl, že je to tím, že se ryby z Velkého Dářka vždycky nepodaří přehnat do menšího rybníka pod ním tak dobře jako letos. "Ty ryby jsou opravdu slušné. Je to artikl suprový, to zpeněžení je tam úplně někde jinde než u kapra," pochvaloval si.

Ve Velkém Dářku byly různé druhy ryb, nejvíc kaprů. Z části jsou určené pro vánoční trh. "Předběžně se tam počítá s 300 metráky ryb," řekl Kulhánek. Z Velkého Dářka přepouštěli rybáři ryby do sedmnáctihektarového Nového rybníka před týdnem, zbylé ryby ve vypuštěném Dářku pak ještě sbírali. Teď už do Velkého Dářka znovu natéká voda, s čímž vypomohla i přibližně desetihektarová retenční nádrž Velká Skalka nedávno postavená u Karlova.

Velké Dářko je přes svou rozlohu pro žďárské rybáře nejméně výnosným rybníkem. Podle Kulhánka to je tím, že jde o pramennou oblast s rašelinovým podložím v CHKO Ždárské vrchy, kde nelze intenzivně hnojit ani krmit ryby. Uvedl, že je to ale zase velká zásobárna vody pro sádky rybářů.

Rybářství Kinských hospodaří na rybnících s celkovou rozlohu okolo 700 hektarů. Nejvíc jich je na Žďársku a další u Humpolce. Podzimní výlovy začaly kvůli teplému září o něco později, skončit by podle Kulhánka měly v příštím týdnu. Počasí zatím rybářům přeje. "Měl jsem strach, že to letos třeba nestihneme, že bychom mohli zamrznout," řekl. Letošní produkce ryb je podle něj ale podprůměrná, protože bylo studené jaro a přes léto hodně pršelo. Rybářství počítá s odbytem asi 250 tun ryb, z nichž budou čtyři pětiny kaprů.