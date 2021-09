Z Václavského náměstí vyšel na Vítkov průvod legionářské obce

Praha - Z pražského Václavského náměstí dnes po 10:15 vyšel slavnostní průvod členů a příznivců Československé obce legionářské (ČsOL). Koná se u příležitosti 100 let od založení legionářské obce v tehdejším Československu. Ulicí Na Příkopě a Hybernská směřuje na vrch Vítkov, kam by měl dorazit kolem poledne. Do pochodu s historickými prapory či vojenskými vozidly se podle odhadu zpravodajky ČTK zapojilo několik set lidí. U Národního památníku na Vítkově si návštěvníci akce budou moct odpoledne prohlédnout historické tábory legií či jejich výzbroj.

Členové a příznivci Československé obce legionářské se nejdřív dopoledne shromáždili na Václavském náměstí, kde si vyslechli projevy zástupců legionářské obce a pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). V nich řečníci připomněli, že legionáři bojovali v první světové válce za svobodu a na jejich ideálech vznikla Československá republika. Na stejných hodnotách podle nich stojí i Česká republika. Dnešní pochod má připomenout tisíce legionářů, kteří v obou světových válkách za demokracii položili své životy. ČsOL tak chce zároveň vyjádřit respekt současným vojákům, kteří v odkazu legionářů pokračují.

Kolem 10:15 se průvod asi 500 lidí za doprovodu vojenské hudby vydal směrem do ulice Na Příkopě. V čele šly jednotky s historickými prapory z první i druhé světové války, následovali členové armádních aktivních záloh a zástupci několika desítek jednotek. Trasa pochodu má pokračovat Hybernskou ulicí do Seifertovy a Příběnické na Vítkov. Následovat by měl slavnostní nástup s dalšími proslovy a malý koncert Ústřední hudby Armády ČR. Zájemce tam čekají historické tábory legií, ukázky uniforem, výzbroje a výcviku.

Akce je součástí VI. manifestačního sjezdu Československé legionářské obce, který začal už v pátek slavnostním zasedáním v Pantheonu Národního muzea v Praze. Oslava navázala na podobné akce legionářů z dob první republiky.

Československá obec legionářská je nejstarší veteránskou organizací v zemi. Vznikla 22. května 1921 jako sjednocující organizace československých legionářů, kteří za první světové války bojovali za vznik Československé republiky na západní a východní frontě nebo v Rusku. První velká akce legionářů, kterou byl Den legií, se uskutečnila 4. září 1921. V současnosti obec sdružuje nejen válečné veterány, ale také potomky a rodinné příslušníky legionářů a válečných veteránů a jejich příznivců. Má 3800 členů.