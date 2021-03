Z útoků u Atlanty byl obviněn 21letý muž, popřel rasovou motivaci

Atlanta - Po úterní střelbě ve třech masážních a kosmetických salonech v oblasti amerického města Atlanta dnes úřady obvinily z osmi případů vraždy 21letého muže, kterého dříve v souvislosti s tímto případem zadržely, informovala agentura AP. Muž policii sdělil, že útok nebyl rasově motivovaný. Při střelbě zemřelo nejméně osm lidí, oběťmi jsou převážně ženy asijského původu. Jeden člověk je zraněný.

Obviněný Robert Aaron Long po zadržení řekl, že se potýká se závislostí na sexu. Kapitán místní policie Jay Baker uvedl, že pachatel na salony zaútočil, protože je vnímá jako místa poskytující sexuální služby a jsou pro něj proto pokušením, které chtěl odstranit.

Longa vyšetřovatelé po hodinách pátrání a honičce zatkli na jihozápadě státu Georgia. Krveprolití začalo v úterý kolem 17:00 (22:00 SEČ) v masážním salonu ve městě Acworth v okrese Cherokee asi 50 kilometrů severozápadně od Atlanty, kde bylo postřeleno pět lidí. Dva zemřeli na místě, dva podlehli zraněním po převozu do nemocnice. Oběťmi byly dvě ženy s asijskými kořeny a muž a žena bílé pleti.

Asi o 50 minut později přijela policie do salonu krásy na severovýchodě Atlanty, odkud bylo hlášeno vloupání. Strážníci na místě našli tři zastřelené ženy, řekl šéf místního policejního sboru Rodney Bryant. Při ohledávání místa činu přišly zprávy o střelbě v dalším masážním salonu naproti přes ulici. Tam našli policisté jednu mrtvou ženu.

Podle agentury Reuters bylo celkem mezi mrtvými šest žen asijského původu. Ministerstvo zahraničí Jižní Koreje dnes vydalo prohlášení, podle kterého policie potvrdila, že čtyři z obětí jsou ženy s korejskými předky. Korejská diplomacie se nyní snaží zjistit jejich státní příslušnost.

Útoky se zdají být "na průsečíku genderového násilí, misogynie a xenofobie," uvedla místní zastupitelka Bee Nguyenová, první Američanka s vietnamskými kořeny ve Sněmovně státu Georgia.

Agentura AP poznamenala, že Spojenými státy v poslední době zmítá vlna útoků proti Američanům asijského původu, která souvisí s epidemií covidu-19 v zemi. Řada odborníků přičítá rostoucí agresivitu vůči příslušníkům této menšiny rétorice některých politiků včetně exprezidenta Donalda Trumpa, kteří například o koronaviru SARS-CoV-2 hovoří jako o "čínském viru". První případy nákazy byly hlášeny z čínského města Wu-chan.

K vlně "krutých zločinů z nenávisti" proti Američanům asijského původu se minulý týden vyjádřil i prezident Joe Biden v projevu o boji proti covidu-19. "Je to špatné, je to neamerické a musí to přestat," uvedl.

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová úterní střelbu označila za tragickou připomínku toho, že společnost musí brát násilí na zřetel, a vyjádřila solidaritu s americko-asijskou komunitou. "Celá naše rodina se modlí za oběti těchto strašných násilných činů," reagoval na krveprolití republikánský guvernér Georgie Brian Kemp.

Úterní útok byl letošním šestým masovým zabíjením na půdě USA a zároveň nejhorším od srpna 2019, kdy v Daytonu ve státě Ohio útočník zastřelil devět lidí, uvádí na základě vlastních statistik AP.