Z úterního zápasu Itálie se Španělskem vzejde první finalista ME

Londýn - Počtvrté za sebou se na fotbalovém mistrovství Evropy utkají Itálie se Španělskem, z jejichž úterního souboje vzejde první finalista. Tým "Azzuri", který od září 2018 neprohrál již 32 duelů po sobě a v posledních 13 zvítězil, usiluje o čtvrtý postup do finále, naopak "La Roja" o pátý. Duel v londýnském Wembley má výkop v 21:00.

Tým z Apeninského poloostrova vyhrál poslední dvě semifinále evropského šampionátu (v letech 2000 a 2012), naposledy v něm neuspěl v roce 1988. Z trofeje se radoval pouze na domácím turnaji v roce 1968. Před pěti lety Italové v osmifinále Eura porazili Španěly 2:0, předtím jim ale ve finále 2012 podlehli 0:4 a ve čtvrtfinále 2008 na penalty.

Svěřenci trenéra Roberta Manciniho si na aktuálním šampionátu poradili ve vyřazovací fázi s Rakouskem 2:1 po prodloužení a stejným výsledkem po 90 minutách zdolali i lídra světového žebříčku FIFA Belgii.

"Vítězství proti Belgii jsme si plně zasloužili. Teď nás čeká Španělsko. Čím postupujete dál, tím je to těžší," řekl pro web UEFA Mancini. "Musíme v těchto výkonech dál pokračovat. Ještě jsme nic nedokázali. Je třeba zmobilizovat síly na tenhle závěr a dál makat," uvedl útočník Lorenzo Insigne.

Itálie bude bojovat i za Leonarda Spinazzolu. Obránce AS Řím si v závěru duelu s Belgií poranil Achillovu šlachu a po operaci ho čeká zhruba půlroční pauza. "Je to pro nás velká ztráta. Zkusíme se dostat úplně přes všechny už jen kvůli němu," prohlásil Insigne.

Španělé v osmifinále přehráli úřadující vicemistry světa Chorvaty 5:3 po prodloužení a následně Švýcary na penalty. Sérii neporazitelnosti natáhli od loňského října na 13 utkání.

"Od začátku tvrdím, že jsme bez přehánění jedno ze sedmi nebo osmi mužstev, které může trofej vyhrát. Teď jsme jedním ze čtyř. Jsme na to velmi hrdí. Bylo by směšné myslet si, že my nebo kterýkoli z ostatních semifinalistů by se spokojil s postupem mezi nejlepší čtyřku. Všichni se chceme dostat do finále a vyhrát ho," konstatoval kouč Luis Enrique.

Mužstvo z Pyrenejského poloostrova uspělo ve všech čtyřech semifinále mistrovství Evropy a se třemi prvenstvími (z let 1964, 2008 a 2012) je spolu s Německem historicky nejúspěšnější zemí na Euru. "Musíme se vyvarovat chyb, ale také zapomenout na utkání se Švýcary, protože nás čeká velmi složitý soupeř. Musíme jít do semifinále odpočatí, sebevědomí a s hlavami nahoře. Teď už musíme Euro vyhrát," řekl gólman Unai Simón.

Vítěz se v neděli utká ve finále ve Wembley s lepším z dvojice Anglie - Dánsko. Jejich zápas je na programu ve středu. Díky navýšení kapacity může na obě semifinále i finále přijít kolem 60.000 diváků.

Statistické údaje před úterním semifinále Itálie - Španělsko Výkop: úterý 6. července, 21:00 (Londýn). Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp - Fritz (video, všichni Něm.). Umístění v žebříčku FIFA: 7. - 6. Bilance: 37 11-15-11 43:40. Bilance na ME: 6 2-3-1 4:5. Předpokládané sestavy: Itálie: Donnarumma - Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne. Španělsko: Simón - Azpilicueta, García, Laporte, Alba - Koke, Busquets, Pedri - Moreno, Morata, Olmo. Absence: Pellegrini, Sensi, Spinazzola (všichni zranění) - Sarabia (nejistý start). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Immobile (15) - Morata (21). Nejlepší střelci na ME: Immobile, Locatelli, Pessina, Insigne - Morata, F. Torres, Sarabia (všichni 2). Zajímavosti: - oba týmy mají vyrovnanou vzájemnou bilanci (11 výher a porážek a 15 remíz) - Itálie hraje se Španělskem na čtvrtém ME za sebou - Itálie v osmifinále Eura 2016 porazila Španělsko 2:0, předtím mu ale podlehla ve finále 2012 0:4 a ve čtvrtfinále 2008 na penalty - Itálie v osmifinále vyřadila Rakousko 2:1 po prodloužení a ve čtvrtfinále Belgii 2:1 - Španělsko si v osmifinále poradilo s Chorvatskem 5:3 po prodloužení a ve čtvrtfinále se Švýcarskem na penalty - Itálie vyhrála poslední 2 semifinále na Euru (v letech 2000 a 2012), naposledy v něm neuspěla v roce 1988; turnaj ale vyhrála pouze na domácím šampionátu 1968 - Španělsko uspělo ve všech 4 semifinále ME a se 3 prvenstvími (z lez 1964, 2008 a 2012) je spolu s Německem historicky nejúspěšnější zemí na Euru - Itálie od září 2018 neprohrála 32 zápasů po sobě (27 výher, 5 remíz), což je národní rekord, a posledních 13 vyhrála - Španělsko od loňského října drží sérii 13 duelů bez prohry - vítěz se v neděli 11. července utká ve finále ve Wembley s Anglií, nebo Dánskem - díky navýšení kapacity může do Wembley přijít zhruba 60.000 diváků