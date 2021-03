Z Ústí n.O. převezla sanitka pacientku do nemocnice v Polsku

Ústí nad Orlicí - Z Orlickoústecké nemocnice dnes sanitka převezla do Polska českou pacientku s covidem-19. Cesta do nemocnice v Ratiboři trvala asi 2,5 hodiny a nic ji nezkomplikovalo, řekl ČTK ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Igor Paar, který nemocnou doprovázel. Převoz si vyžádala přeplněnost nemocnic v kraji související s pandemií.

"Šlo to docela rychle, čekali na nás, vše bylo dobře zorganizované. Už předem nemocnice v Ratiboři dostala elektronicky překladovou zprávu přeloženou do polštiny, tamní lékař byl zcela orientovaný," uvedl Paar. Pacientka na umělé plicní ventilaci leží na covidovém oddělení.

Převoz se uskutečnil standardní sanitkou s lékařem, která je určena pro covidové pacienty. Tlumočník s posádkou nejede. Původně měl ženu přepravit vrtulník, o možné přepravě se mluvilo už v pondělí.

Další pacient s covidem, který byl už dříve vytipován k možnému překladu do ciziny, leží v Pardubické nemocnici. Transport zatím neumožnilo zhoršení jeho zdravotního stavu. Pokud by byl jiný převoz nutný, stačí záchrance na přípravu jeden den. Jak se uskuteční zpáteční cesta pacientky po zlepšení jejího zdravotního stavu nebo po uvolnění intenzivních lůžek v kraji, není zatím jasné. Mohla by ji přivézt česká, ale i polská záchranka.

Kapacity nemocnic v Pardubickém kraji jsou téměř vyčerpané, zvláště u nemocnic v Pardubicích, Chrudimi a Ústí nad Orlicí. V pondělí leželo v nemocnicích s covidem-19 543 lidí, z toho 77 vyžadovalo intenzivní péči. V sobotu bylo v nemocnicích 465 těchto pacientů, z nich 72 v intenzivní péči. V nemocnicích od minulého pondělí pomáhá 26 profesionálních hasičů. Dalších 12 vojáků vyslala 8. ledna do krajských zdravotnických zařízení armáda, nemocnice ji požádala o prodloužení mise.

Převoz z Orlickoústecké nemocnice do zahraničí byl v současnosti první takový v Česku. Jeho příprava byla administrativně náročná. "Teď už to pro všechny v případě potřeby bude jednodušší," uvedl hetman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK/ČSSD). Považuje ale za otázku, kolik podobných se ještě uskuteční. Minulý týden mělo Česko nabídku až 200 lůžek intenzivní péče z Polska a desítek z Rakouska, Německa či Švýcarska, i tam se ale situace horší a možnosti pomoci zahraničních nemocnic se snižují.

Pacienty s covidem posílaly do zahraničních nemocnic i jiné země EU, většinou se jednalo o jednotky až desítky nemocných, pro které chyběla volná lůžka na jednotkách intenzivní péče. Nedávno například Německo a Polsko přijaly slovenské pacienty. V říjnu a listopadu posílala pacienty do Německa Belgie, zprovoznila letecký most, když kromě sanitek začaly převážet pacienty hlouběji do Německa i vrtulníky záchranné služby.

Loni v březnu a dubnu se německé nemocnice ujaly více než 230 pacientů z Itálie, Francie a Nizozemska. Nizozemsko poslalo pacienty do německých nemocnic i v říjnu. Za první vlny pacienty z přetížených francouzských nemocnic přijala také zdravotnická zařízení v Lucembursku a ve Švýcarsku. Francouzskou žádost o pomoc na jaře vyslyšelo i Česko, Francie nakonec situaci s léčbou komplikovaných případů začala zvládat sama a pacienty na plicní ventilaci do Česka neposlala.