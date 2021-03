Z Ústí n.O. poveze dnes sanitka pacientku s covidem do Polska

Ústí nad Orlicí - Pacientku s covidem-19 z Orlickoústecké nemocnice by měla dnes dopoledne převézt do Polska sanitka. Poveze ji do nemocnice v Ratiboři. Původně se uvažovalo o využití vrtulníku, který by zajistil národní dispečink intenzivní péče, nakonec ženu převeze automobil Zdravotnické záchranné služby.

Nemocnice Pardubického kraje vytipovaly pacienty, které by kvůli přeplněnosti zdravotnických zařízení v regionu mohly přeložit do ciziny. Transport dalšího pacienta z nemocnice v Pardubicích zatím neumožňuje jeho zdravotní stav.

Nemocnice musela před převozem připravit řadu dokumentů. Musela například získat informovaný souhlas rodiny s transportem a přeložit překladovou zprávu do polštiny. S převozem musela souhlasit i zdravotní pojišťovna.