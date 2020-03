Z USA byl odeslán lék Remdesivir pro pacienta v pražské VFN

Praha - Pro pacienta, který leží v pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) v kritickém stavu s nemocí COVID-19, budou moct lékaři použít experimentální lék Remdesivir. Americká firma Gilead, která ho vyrábí, schválila zařazení pacienta do svého programu a lék již odeslala do Česka. Nemocnice ho zatím neobdržela. ČTK to dnes řekla mluvčí nemocnice Marie Heřmánková.

Užití experimentálního léku Remdesivir tento týden dočasně povolilo ministerstvo zdravotnictví. Americká firma ho přiděluje na základě žádosti pro konkrétní pacienty podle popisu jejich stavu. Premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden uvedl, že vláda by pro lék poslala armádní speciál. Mluvčí nemocnice řekla, že o tom nemá informace.

"Mateřská společnost v Americe potvrdila, že lék posílá do České republiky, a ta v České republice ještě nemá informace o jeho dodání. Takže teď je lék zřejmě někde na cestě," uvedla mluvčí nemocnice. "O armádním speciálu nic nevím," dodala.

Lék by měl dostat pacient, který leží ve VFN s nemocí COVID-19 a je ve vážném stavu. Jeho stav se podle mluvčí v posledních dnech výrazně nezměnil. Americká společnost musela nejdřív schválit jeho zařazení do programu, ve kterém mu lék poskytne. O lék žádala pro jednoho pacienta ve vážném stavu také Nemocnice Na Bulovce. ČTK shání její vyjádření.

Dočasné povolení pro užití léku platí na šest měsíců. V dokumentu ministerstva je uvedeno, že "lék je určený pro pacienty v České republice, kteří mají potvrzenou infekci COVID-19, jsou hospitalizovaní a jejich zdravotní stav vyžaduje umělou plicní ventilaci". Nemocnice musí také od pacienta zajistit informovaný souhlas s tím, že mu bude podán experimentální, oficiálně neschválený lék.

Použití nového léku v Česku musí standardně schválit Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ten na základě dostupných informací od výrobce, ale také Americké lékové agentury (FDA) nebo Evropské lékové agentury (EMA) posuzuje jeho bezpečnost a účinnost. V minulosti byl SÚKL kritizován, že běžné posuzování vstupu nového léku trvá dlouho. SÚKL podle mluvčí Barbory Peterové jedná s firmou Gilead o případném schválení klinické studie pro víc pacientů.

V Česku je nyní 774 lidí, u kterých se potvrdila nákaza novým koronavirem. Podle čtvrtečních informací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je 63 nakažených v nemocnicích, z toho pět ve vážném stavu.