Z Ukrajiny už po ruské invazi do okolních zemí uprchlo 368.000 lidí, uvedla OSN

Kyjev - Z Ukrajiny už kvůli ruské invazi uprchlo nejméně 368.000 lidí, uvedl dnes Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Ještě v sobotu večer úřad OSN hovořil o 150.000 osobách. Ukrajinci prchají prakticky do všech sousedních zemí, nejvíce - přes 150.000 - jich překročilo hranice do Polska. Desetitisíce lidí ale míří rovněž do Maďarska, Rumunska, Moldavska nebo na Slovensko.

Polská pohraniční stráž dnes ráno uvedla, že z Ukrajiny dosud přišlo na 156.000 uprchlíků, napsala agentura PAP. Jen za sobotu to bylo 88.400 lidí. Mluvčí UNHCR Chris Meizer na twitteru napsal, že na některých hraničních přechodech do Polska stojí fronty aut dlouhé až 14 kilometrů a prchající ženy a děti tam čekají dlouhé hodiny, často i dny. Do Rumunska se zatím uchýlilo asi 43.000 Ukrajinců.

Maďarsko od čtvrtka přijalo zhruba 70.000 ukrajinských uprchlíků, oznámila dnes tamní policie. Největší nápor zažila země na hranicích v sobotu, kdy je směrem z Ukrajiny překročilo 23.140 lidí. Žádost o azyl zatím v Maďarsku podalo pouze deset ukrajinských občanů. Agentura DPA upozornila na to, že v Zakarpatské oblasti na západě Ukrajiny žije početná maďarská menšina, která čítá asi 150.000 lidí. Většina z nich má dvojí občanství.

Eurokomisařka: Do EU zamířilo 300 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, přijdou miliony Do zemí Evropské unie již z Ukrajiny od začátku ruské invaze zamířilo 300 tisíc uprchlíků. Novinářům to dnes řekla eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová, podle níž se evropský blok musí připravit na miliony lidí prchajících před válkou. Johanssonová dnes probírá společnou strategii pomoci běžencům na mimořádné schůzce s ministry vnitra členských zemí. "Jsem hrdá na to, jak evropští občané na hranicích předvádějí konkrétní solidaritu s Ukrajinci prchajícími před touto hroznou agresivní válkou," prohlásila Johanssonová. Unie se musí připravit na mnohem větší počty uprchlíků, než je dosavadních 300 tisíc, dodala. Ministři budou dnes podle ní diskutovat mimo jiné o aktivaci směrnice o dočasné ochraně, která umožňuje EU pružnější reakci v případě mimořádného přílivu uprchlíků. Pravidla přijatá v roce 2001 v reakci na uprchlickou krizi při konfliktech v bývalé Jugoslávii dosud unie nikdy nepoužila. "Myslím, že je pravý čas na její využití, protože by poskytla uprchlíkům dostatečnou ochranu a také možnost dostat se do EU," řekla komisařka. Dodala, že předloží také plán finanční a další pomoci těm státům, které přijímají největší počty uprchlíků. Mezi ně patří zvláště Polsko a další země východního křídla unie, řadu Ukrajinců už přijalo i Česko.