Z Ukrajiny utekly už dva miliony lidí, Rusko umožnilo první evakuaci civilistů

Lidé na nádraží v ukrajinské metropoli Kyjevě nastupují do evakuačního vlaku, který míří do města Lvov, 8. března 2022.

Lidé na nádraží v ukrajinské metropoli Kyjevě nastupují do evakuačního vlaku, který míří do města Lvov, 8. března 2022. ČTK/AP/Emilio Morenatti

Kyjev/Moskva - Na Ukrajině, která už téměř dva týdny čelí ruské invazi, se dnes podařilo otevřít první humanitární koridor dohodnutý s Moskvou. Týká se ale jen jednoho města, východoukrajinského Sumy, ač ruská strana oznámila, že umožní evakuaci civilistů z pěti měst, z některých měl ovšem koridor směřovat do Ruska či Běloruska. Před ruskou invazí na Ukrajině už podle OSN uprchly na Západ dva miliony lidí, víc než polovina do Polska.

O příměří a humanitárních koridorech jednaly v pondělí při třetím kole rozhovorů delegace Ruska a Ukrajiny v běloruském pohraničí. Moskva poté oznámila otevření humanitárních evakuačních koridorů z Kyjeva, Charkova, Mariupolu, Černihivu a Sumy. Ukrajinská agentura Unian dnes dopoledne ale informovala, že evakuace začala jen ve městě Sumy, odkud první vozidla vyjela kolem 09:00 SEČ a zamířila do středoukrajinské Poltavy. Klid zbraní má platit do 20:00 SEČ.

I v noci na dnešek ale ruské jednotky útočily na civilní cíle. Ve městě Sumy podle místních úřadů při leteckém útoku zahynulo nejméně 21 lidí, včetně dvou dětí. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu z 24. února zemřelo podle ukrajinských úřadů přes dva tisíce civilistů, včetně několika desítek dětí. OSN zatím potvrdila úmrtí 406 civilistů, z toho 27 dětí, a přes 1200 zraněných.

Štáb ukrajinské armády dnes informoval, že ruské síly od začátku invaze ztratily téměř 12.000 vojáků. Není ale jasné, zda jde jen o mrtvé, či také o zajatce a zraněné. Rusko zatím minulý týden přiznalo 498 padlých a 1597 raněných mezi svými vojáky. Údaje ani jedné strany nelze ověřit. O ztrátách v řadách ukrajinských vojáků Kyjev i Moskva mlčí. Podle ukrajinské rozvědky ukrajinská armáda zabila už druhého ruského generála. Generálmajor Vitalij Gerasimov, který se dříve účastnil i války v Čečensku či v Sýrii, zemřel údajně poblíž obléhaného Charkova. Štáb ukrajinských ozbrojených sil nově také oznámil, že ruské síly postupují na Ukrajině pomaleji, ale čím dál častěji se uchylují k rabování a dalším násilným činům.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí večer oznámil, že kvůli obraně Ukrajiny odvolává všechny ukrajinské vojáky ze všech mírových misí ve světě. Ujistil také, že zůstává v Kyjevě a nechystá se nikam odjet. Na pomoc Ukrajině už dorazili první dobrovolní bojovníci z různých zemí. Ukrajinská armáda v pondělí večer uvedla, že tito dobrovolníci zaujali pozice na okraji Kyjeva. Do mezinárodní legie, k jejímuž vytvoření vyzval po začátku invaze Zelenskyj, se podle ukrajinského prezidenta přihlásilo na 16.000 zájemců. Jsou mezi nimi mimo jiné Britové či Američané, někteří z nich mají bojové zkušenosti například z Iráku.

Západ v reakci na ruskou invazi zavedl vůči Moskvě řadu sankcí, je jich už více, než v minulosti za několik let zavedl vůči Íránu a Severní Koreji (kvůli jejich jadernému programu), uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na specializovaný server Castellum.

Obchodní činnost v Rusku kvůli válce zastavila nově americká společnost IBM, už dříve to udělaly desítky firem, například technologičtí giganti Apple a Microsoft, výrobce motocyklů Harley-Davidson, oděvního řetězce H&M či nábytkářské značky IKEA. IBM také oznámila, že na pomoc obětem konfliktu přispěje částkou 250.000 dolarů (asi 5,9 milionu Kč) organizaci Člověk v tísni a stejnou částku obdrží i polská humanitární akce (PAH).

Ukrajinský prezident volá po ještě ostřejších sankcích, včetně bojkotu ruské ropy či plynu. Některé západní země o tom uvažují. S takto rázným postupem ale nesouhlasí například Německo, protože podle kancléře Olafa Scholze Evropa nemá náhradní řešení. Kancléř řekl, že EU sice hledá alternativy, ale překonání energetické závislosti na Rusku nebude rychlé.

Rusko v pondělí večer poprvé od napadení Ukrajiny pohrozilo přerušením dodávek plynu, který do Německa proudí plynovodem Nord Stream 1, pokud Západ zakáže dovoz ruské ropy. Tuto možnost v ruské státní televizi naznačil ruský vicepremiér Alexandr Novak, který ale zároveň uvedl, že Moskva "ještě takové rozhodnutí nepřijímá", protože by z něj nikdo neměl prospěch. Agentura Reuters dnes s odvoláním na operátora plynovodu Jamal-Evropa a ruského dodavatele Gazprom napsala, že ruského plynu proudí do Evropy přes Ukrajinu i přes Polsko stále dost. I tok plynovodem Nord Stream 1 pod Baltským mořem byl dnes ráno na stabilní úrovni.

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE