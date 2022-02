Z Ukrajiny uprchlo kvůli ruské invazi podle odhadu UNHCR už přes 120.000 lidí

Varšava/Kyjev - Z Ukrajiny do Polska uprchlo od začátku ruské invaze tento týden už zhruba 100.000 lidí. Podle agentury Reuters to dnes novinářům řekl náměstek polského ministra vnitra Pawel Szefernaker. Zástupkyně vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Kelly Clementsová v rozhovoru se CNN v noci na dnešek uvedla, že válka z Ukrajiny vyhnala tento týden do okolních zemí už přes 120.000 lidí, nejvíce právě do Polska.

V pátek odpoledne vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi sdělil, že za první necelé dva dny bojů uprchlo z Ukrajiny přes 50.000 lidí. Další tisíce míří do Moldavska, Rumunska, Maďarska a na Slovensko. Většinou jde o ženy a děti, muži ve věku od 18 do 60 let musejí ve své vlasti zůstat a bojovat. Ukrajinský prezident Volodymar Zelenskyj totiž nařídil mobilizaci.

Celkem UNHCR odhaduje, že by mohlo z Ukrajiny kvůli válce uprchnout až pět milionů lidí. "Pracujeme s odhady od jednoho do tří milionů (uprchlíků, kteří zamíří) do Polska... a scénářem s jedním až pěti miliony v součtu všech sousedících zemí," uvedla v pátek mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Shabia Mantoová.