Z turnaje si odnesu motivaci do další práce, řekl útočník Flek

Stockholm - Hokejový útočník Jakub Flek ozdobil třetí start za národní tým premiérovou brankou. Navíc se prosadil i v samostatných nájezdech, po kterých Češi porazili v závěrečném duelu na Švédských hrách ve Stockholmu Rusko 4:3. První turnaj Euro Hockey Tour je pro Fleka impulzem do budoucna.

"Zápas byl fantastický. Jsem hlavně rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce, byť až v nájezdech. Jsem ale strašně rád, že jsme vyhráli," řekl novinářům Flek.

"Určitě si z turnaje odnesu řadu zkušeností. To, že jsem si to náramně užil. A motivaci do další práce," uvedl sedmadvacetiletý útočník Karlových Varů.

První reprezentační trefy se dočkal ve 20. minutě, kdy srovnal na 1:1. "Tomáš Hyka tam krásně počkal, až se ode mě odpoutá hráč. Já jsem de facto jenom nastavil hokejku. Tomáš mi do ní poslal střílenou nahrávku, já jsem to jen tečoval. Je to o náhodě, zapadlo to přímo pod víko, takže super," popsal Flek.

Nemuselo však zůstat pouze u jednoho gólu. "Měl jsem hodně šancí. Mrzí mě hlavně ta ve třetí třetině, kdy jsem to za stavu 1:2 dostal krásně nabité mezi kruhy a trefil jsem posledního hráče před sebou. Šancí tam bylo na víc gólů, ale jsem rád, že to takhle dopadlo vítězně," prohlásil Flek.

Na brankáře Igora Bobkova vyzrál znovu až v samostatných nájezdech. Přesnou ranou pod horní tyč ukončil zápas. "Tam se přiznám, že jsem byl trošku nervózní, ale jel jsem s tím, že to ukončím, zvedneme ruce nad hlavu a pojedeme domů," konstatoval Flek.

Čeští hokejisté zdolali sbornou, přestože třikrát prohrávali. "Dokázali jsme zápas zvrátit týmovostí a tím, že jsme si do třetí třetiny řekli, že si za vítězstvím půjdeme za každou cenu. Honza Košťálek to tam krásně propálil dvakrát, takže super," připomněl Flek vyrovnávací trefu sparťanského obránce na 3:3 vteřinu před koncem základní hrací doby.