Z Turecka a Sýrie je hlášeno skoro 44.000 obětí zemětřesení

Ankara - Na 38.044 mrtvých dnes podle tureckých úřadů vzrostla bilance zemětřesení, které zasáhlo jih země a sousední Sýrii minulé pondělí. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž je ze Sýrie hlášeno na 5800 úmrtí. Celkem tak úřady a záchranáři v obou postižených zemích ví už o necelých 44.000 obětech. I více než deset dní po silných otřesech ze 6. února záchranáři nalézají živé lidi pod troskami budov.

Turecká bilance od čtvrtečního rána stoupla o další téměř 2000, zatímco syrská čísla se v posledních dnech příliš nemění. Šéf Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí Martin Griffiths o víkendu uvedl, že počet mrtvých pravděpodobně přesáhne 50.000.

Podle tureckých médií pod troskami i deset dní po prvním silném otřesu o síle 7,8 stupně zůstávali přeživší. Ministr zdravotnictví Fahrettin Koca oznámil, že po 261 hodinách od zemětřesení se podařilo vytáhnout živé dva muže z trosek nemocnice ve městě Antakya. Z jiné budovy ve stejném městě se podařilo zachránit 260 hodin od otřesu dvanáctiletého chlapce.

Šance na záchranu jsou nižší v provincii Kahramanmaraş, kde v noci panují velmi nízké teploty, píše agentura AFP. Televize TRT ve čtvrtek informovala, že po 248 hodinách od zemětřesení vyprostili záchranáři v této provincii 17letou dívku. Večer z téhož regionu přišla informace o záchraně dvaačtyřicetileté ženy, která strávila pod troskami podle agentury Anadolu 257 hodin.

Takovéto případy jsou ale podle Reuters čím dál vzácnější a s umírající nadějí prý "doutná hněv". Zemětřesení připravilo ve dvou zemích o střechu nad hlavou miliony lidí, z nichž mnozí teď přespávají ve stanech, mešitách, školách nebo v autech. Do zasažených regionů proudí mezinárodní pomoc, kterou se OSN snaží dál vystupňovat. Nejdříve vyhlásila sbírku s cílovou částkou 400 milionů dolarů (téměř devět miliard Kč) na pomoc lidem v Sýrii, ve čtvrtek pak zveřejnila výzvu k poskytnutí miliardy dolarů Turecku.

Do Sýrie odjelo do dnešního dne přes 140 kamionů s humanitární pomocí OSN, uvedla agentura AP. Cílem je podle představitelů organizace pomoc dále posílit. Odborníci z Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) spolupracují s Tureckem na zjišťování škod, které zemětřesení způsobilo zemědělské výrobě v obou zemích.

Při požáru v noci na dnešek ve městě Konya zahynula sedmičlenná syrská rodina, která přežila zemětřesení a z postižené oblasti utekla, uvádí stanice Al-Džazíra. Rodina se uchýlila k dalším syrským uprchlíkům, kteří byli při požáru zraněni.

Zemětřesení postihlo oblasti, kde žilo více než milion uprchlíků ze Sýrie. Ve středu, což byl první den, kdy to bylo možné, se zhruba 1800 Syřanů vrátilo z Turecka do vlasti. Španělský ministr pro migraci José Luis Escrivá oznámil, že jeho země převezme z Turecka 100 syrských uprchlíků, které zasáhlo zemětřesení.

V Turecku mezitím ukončují operace zahraniční záchranářské týmy, které do země minulý týden zamířily. Čeští záchranáři dnes po poledni z Turecka odletěli poté, co ze sutin vyprostili 78 mrtvých a dva živé lidi. Do země přicestovali jako jeden z prvních mezinárodních týmů.