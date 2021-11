Z Třineckých železáren unikl hutní plyn, obyvatele nebylo nutné evakuovat

Třinecké železárny, pohled do provozu - ilustrační foto.

Třinecké železárny, pohled do provozu - ilustrační foto. ČTK/Ožana Jaroslav

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hasiči dnes zasahovali v Třinci na Frýdecko-Místecku kvůli úniku hutního plynu z Třineckých železáren. Jednotky uzavřely okolí, obyvatelé byli varováni sirénami. Únik se ale podařilo zastavit a evakuace obyvatel nebyla nutná. ČTK to řekl mluvčí hasičů Jakub Kozák.

"Únik je ze strany železáren zastavený. Provádíme monitoring, ale nenaměřili jsme koncentrace, které by nějakým způsobem ohrožovaly občany na zdraví, takže evakuaci nebudeme provádět. Před malou chvílí byl sirénami vyhlášen signál konec chemického poplachu," řekl ČTK před 23:15 Kozák. Dodal, že hasiči provedou opětovnou kontrolu, pokud bude vše v pořádku, místo začnou opouštět.

Třinecké železárny podle mluvčí Petry Mackové Juráskové začaly zjišťovat příčinu úniku plynu. "Dnes ve večerních hodinách došlo kvůli technické závadě na plynojemu na Borku k úniku vysokopecního plynu. Událost zaznamenala čidla a aktivoval se havarijní systém. Situace je pod kontrolou. Nejsou zaznamenány nebezpečné koncentrace plynu. Plynojem je odstaven, bezprostředně jsme zahájili odstávku vysokých pecí a válcoven. Hasiči pokračují v měření koncentrací a kontrole. Příčinu závady zjišťuje odborná firma. Obyvatelům města nehrozí žádné nebezpečí," uvedla firma na webu.

Také primátorka Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec) ČTK krátce před 23:30 potvrdila, že nebezpečí již pominulo. "Situace je pod kontrolou. Lidé ráno mohou normálně do práce a do škol. To byl nejčastější dotaz, na jaký se nás ptali," uvedla primátorka.

Hutní plyny podle webu hasičů vznikají jako vedlejší produkt v hutním průmyslu a využívají se v něm zpětně jako palivo. Jde o bezbarvé směsi plynů s obsahem oxidu uhelnatého jako toxické složky a vodíku a metanu jako složky hořlavé, snadno se vznítí při všech teplotách, které tvoří výbušné směsi se vzduchem. Lidé by si měli od místa havárie bez ochranných prostředků dodržet odstup alespoň sto metrů.