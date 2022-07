Z rockového charakteru festivalu Benátská! vyčníval koncert Ivana Mládka

Liberec - Z převážně rockového druhého dne festivalu Benátská!, který se koná v libereckém areálu Vesec, vyčníval večerní koncert Ivana Mládka a jeho Banjo Bandu. Zatímco přes den diváci aplaudovali převážně říznější muzice v podání interpretů jako Vilém Čok & Bypass, Aleš Brichta Project, Vypsaná fixa, Traktor nebo Doctor P.P., večerní koncert osmdesátiletého Mládka se nesl v uvolněné a veselé atmosféře. Mládkův koncert přilákal do zaplněného Stanu Radia Impuls posluchače všech generací, kteří ještě před začátkem skandovali Mládkovo jméno.

Fotogalerie

Zpěvák a banjista Mládek začal vystoupení skladbou Koukejte vycouvat, kterou stejně jako průvodní slovo slyšela kvůli problémům se zvukem jenom část publika. Mládek po každé písni představil jednoho ze členů Banjo Bandu. Největší aplaus sklidily se svým humorem Lenka Plačková, Lenka Šindelářová a Libuše Roubychová. Banjo Band, jehož tvorba se žánrově pohybuje na pomezí country, folku a dixielandu, zahrál hity jako Jez, Medvědi nevědí, Když je v Praze hic nebo Včera večer u sila. Během Mládkova vystoupení část lidí v zadních řadách kvůli špatnému zvuku odešla, ostatní vystupující odměnili bouřlivým potleskem.

Mládka oceňují i jeho hudební kolegové. "Ivan Mládek je pochopitelně borec. Od malička jsme hráli u ohně jeho pecky. Jen více takových kapel," uvedl houslista skupiny Divokej Bill Adam Karlík.

Folkrocková kapela Divokej Bill při vystoupení představila vedle hitů jako Malování, Batalion nebo Tsunami i novou píseň s názvem Svět. "Připravujeme singl, který by měl co nejdříve vyjít, ale ještě nevíme kdy. Novou píseň Svět už hrajeme na koncertech celé léto," řekl ČTK zpěvák Štěpán Karbulka. "Na desce chceme dělat teď na podzim a pokud všechno dobře dopadne, tak by měla vyjít třeba v dubnu příštího roku," dodal k tomu Karlík.

Letošní festival Benátská! s Impulsem, který potrvá do nedělního rána, začal společnou festivalovou oslavou šedesátin Olympiku a čtyřicetin Arakainu. Program nabízí pouze české a slovenské umělce. Pořadatelé avizovali, že vzhledem k riziku s případnými pandemickými problémy letos nepozvou žádné zahraniční hvězdy.

Sobotní program zahájí na hlavní scéně ve 13:00 Jiří Schmitzer, ve Stanu Radia Impuls se jako první od 16:30 představí skupina Ornament. Dále vystoupí Pokáč, Petr Spálený & Apollo band, Michal Hrůza & kapela Hrůzy, Chinaski, Mirai, Sebastian, Atmo Music a Lipo. Další oslava jubilea připadne na sobotní festivalový večer, kdy zahájí celoroční oslavy svých 60. narozenin Paľo Habera se svou skupinou Team slavící 40 let od založení. Festival v ranních hodinách zakončí dýdžejská produkce.

Pro návštěvníky, kterých se zatím sešlo přibližně 12.000, je připravený také doprovodný program, kterému vévodí stometrová zipline (lanový skluz) a ruské kolo, z něhož je výhled na celý sportovní areál, v němž se festival koná. Stejně jako v předchozích ročnících je připraveno několik odpočinkových zón. Doprovodný program je připravený i v sekcích hokejových Bílých Tygrů a IQ Landie s jejím stánkem interaktivních exponátů. Více informací se nachází na stránkách festivalu.