Z průzkumů ve Francii vychází prezident Macron jako vítěz dubnových voleb

Paříž - Pokud by se prezidentské volby ve Franci konaly již teď, v čele státu by opět stanul nynější prezident Emmanuel Macron. Druhá by v obou kolech podle průzkumu společnosti Harris Interactive pro ekonomický server Challenges skončila krajně pravicová politička Marine Le Penová. Macron Le Penovou porazil už ve volbách před pěti lety.

Macron by v prvním kole voleb získal podle průzkumu 24 procent hlasů, z druhého místa by s ním se 17 procenty do druhého kola postoupila Le Penová. Prakticky stejný výsledek vyšel z průzkumu před týdnem. Ve druhém a rozhodujícím kole voleb by podle dnešního průzkumu Macron porazil Le Penovou v poměru 56 ku 44 procentům hlasů.

Na třetím místě by v prvním kole skončila umírněná kandidátka pravicových Republikánů a šéfka regionu Île-de-France Valérie Pécresseová s 15 procenty a na čtvrtém bývalý politický novinář známý krajně pravicovými názory Éric Zemmour se 14,5 procenta. Rozdíl mezi těmito dvěma kandidáty se zmenšil na pouhého půl procentního bodu, upozorňuje web Challenges. Zemmour tak obnovil šance na postup do druhého kola.

Nikomu z trojice Le Penová, Pécresseová a Zemmour se zatím nepodařilo vytvořit si výraznější náskok před svými protikandidáty, s nimiž bojují o přízeň pravicového publika. Každý z nich už z některého z dosavadních průzkumů vyšel jako Macronův soupeř v druhém kole; žádný z nich ale podle průzkumů nemá velké šance ho porazit.

Pécresseová je z kandidátů nejzranitelnější, protože její voličská základna je nerovnoměrná. Zatímco u lidí nad 50 let a mezi důchodci by ji volilo přes 20 procent lidí, mladé Francouze nedokáže oslovit a získává u nich jen zhruba osm procent, uvádí Challenges. Popularitu nemá ani u nižších tříd, které jí vytýkají velkoměstské kořeny i postoje.

Jean-Daniel Lévy, viceprezident agentury Harris Interactive, přirovnává Zemmoura ke kukačce, která přebírá voliče Le Penové. "Neustále mluví o islámu a přebírá Le Penové část voličstva, jíž mrzí, že jejich favoritka se už na toto téma nevyjadřuje tak konfrontačně," uvádí Lévy. Skupina Zemmourových voličů je nejvíce homogenní, zhruba ve stejném poměru by ho volili bohatí i chudí, mladí i staří. Jeho slabinou je ale postoj k ženám a výroky na jejich adresu, které ho připravují o přízeň ženské části voličstva.

Průzkumu veřejného mínění, který se uskutečnil mezi 4. a 7. únorem, se zúčastnilo 2421 respondentů.

Prezidentské volby se ve Francii uskuteční v dubnu. Macron sice ještě oficiálně neoznámil, že se jich zúčastní, s jeho kandidaturou se ale všeobecně počítá.