Z prodeje věcí pachatelů dostaly loni oběti 166 milionů korun

Praha - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) loni odvedl na účet pro odškodňování obětí trestných činů 165,7 milionu korun, což je doposud nejvyšší částka. Předloni poslal na účet vedený ministerstvem spravedlnosti o 9,7 milionu korun méně. Peníze pocházejí z prodeje majetku pachatelů a také z jejich zajištěných účtů. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělila mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Michaela Tesařová.

Oběti mohou získat odškodnění v případech, kdy jim v důsledku trestného činu vznikla majetková škoda nebo nemajetková újma. Kvůli tomu vznikl zvláštní účet, na němž ministerstvo shromažďuje zaplacené peněžité tresty a výtěžky ze zpeněžení propadlého majetku pachatelů. Část prostředků na tento účet odvádí právě ÚZSVM, který prodává předměty a nemovitosti propadlé státu z trestné činnosti.

"Usilujeme vždy o to získat z prodeje propadlého majetku co nejvíc prostředků, aby poškození dostali co nejvyšší odškodné," uvedla k tomu šéfka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Nejvyšší částkou - 56,8 milionu korun - přispělo na účet pražské pracoviště ÚZSVM. Prostředky pocházejí z majetku pachatele daňové trestní kauzy, kvůli níž mu stát zabral jak peníze v korunách a eurech, tak 186 pozemků v Letňanech, Chrášťanech u Rakovníka, Krušovicích, Nesuchyni a dalších místech.

Druhou nejvyšší částku získalo také pražské pracoviště ÚZSVM, a to rovněž díky daňové kauze. Za 47,3 milionu korun se podařilo prodat pachatelovy rodinné domy a další nemovitosti v Berouně a v Praze na Lhotce a ve Stodůlkách.

Za více než 6,7 milionu korun se v elektronické aukci prodal rodinný dům s pozemky v městské části Brno - Žabětín, který propadl státu na základě rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem. Odsouzený v rozsáhlém trestním případu společně s dalšími komplici vědomě nepravdivě deklarovali finančním úřadům dodání zboží do jiného členského státu EU a z fakturovaných obchodů neodváděli DPH.

Ostravské pracoviště ÚZSVM zase odvedlo 4,4 milionu korun zajištěných při domovní prohlídce v kauze organizované skupiny, která úmyslně krátila spotřební daň z tabáku. Z Ústí nad Labem pak na ministerský účet putovalo 3,5 milionu korun, jež policie zajistila v různých měnách při domovní prohlídce, v bezpečnostní schránce a na účtu člověka, který byl následně odsouzený za vydírání, lichvu a nedovolené ozbrojování.