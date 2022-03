Z pražského letiště se bude v letní sezoně létat do 147 míst, více než loni

Praha - Během letní sezony, která potrvá od konce března do konce října, nabídne pražské letiště Václava Havla přímé lety do 147 destinací. Budou mezi nimi i nová spojení do New Yorku nebo Rijádu, u řady dalších míst přibudou frekvence letů. Letecké linky bude zajišťovat téměř 60 dopravců. Dnes to oznámilo Letiště Praha. Proti loňsku je letošní letní letový řád početnější i bez Ukrajiny a Ruska o 19 míst. Před krizí se v létě létalo z Prahy do 190 lokalit.

"I přes nelehkou situaci v letectví se nám tedy stále daří rozšiřovat mapu přímých spojení z Prahy,“ připomněl covidovou krizi a válku na Ukrajině předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos. V počtu destinací a dopravců tak letiště dosáhne na tři čtvrtiny nabídky z rekordního roku 2019.

Nově se bude během léta z Prahy pravidelně létat například do saúdskoarabského Rijádu, dále do španělských Alicante a Almería, portugalských Fara a Porta, na řecké ostrovy Mykonos a Santorini, nebo do černohorského Tivatu. Vrací se po dvouleté pauze také lety do USA, v květnu bude létat Delta Air Lines do New Yorku. Do vytížených destinací, jako jsou Londýn, Amsterdam, Madrid nebo Paříž, aerolinky navýší počet letů.

Odkládá se ale návrat letecké společnosti United Airlines. Dopravce měl od 22. května obnovit lety do New Yorku, dnes ale všechny přímé lety z rezervačního systému vymazal. "Pravidelně upravujeme náš letový řád v reakci na řadu faktorů, například poptávku, náklady nebo zdroje. Těšíme se na návrat linky zpět do letového řádu, jakmile to situace na trhu dovolí," sdělila serveru Zdopravy.cz mluvčí United Airlines Gudrun Gorner.

Na letiště naopak přibudou noví dopravci, půjde o Air Montenegro, norský Flyr, saúdskoarabský flynas, islandský Play nebo turecký SunExpress. Nejvíce spojů budou nabízet aerolinky z letecké skupiny Smartwings Group, dále Ryanair, Eurowings, Wizz Air a easyJet.

Letiště zároveň plánuje podpořit příjezdový a výjezdový cestovní ruch vlastními marketingovými aktivitami. Ty plánuje například v USA, Velké Británii, Francii, Itálii, Španělsku a nově také v Saudské Arábii.

Letiště zároveň připomíná, že v řadě zemí nadále platí protikoronavirová opatření. Cestující by si tak měli zjistit podmínky pro danou zemí před odletem.

Pražské letiště letos očekává postupné oživování provozu, zejména v létě. Loni odbavilo téměř 4,4 milionu cestujících. To bylo meziročně o téměř pětinu více, stále však hluboko pod úrovní před vypuknutím pandemie koronaviru, kdy v roce 2019 letiště odbavilo přes 17,8 milionu pasažérů. Letos letiště očekává počet cestujících kolem 8,6 milionu za celý rok.