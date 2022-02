Z pražského letiště neodletěl dopolední spoj do Oděsy, nepoletí večer do Kyjeva

Praha - Kvůli uzavření vzdušného prostoru pro civilní lety nad Ukrajinou jsou dnes zrušeny oba spoje leteckých linek z Prahy na Ukrajinu. Dopoledne neodletělo letadlo do Oděsy, v podvečer je zrušena také linka ČSA do Kyjeva. Pražské Letiště Václava Havla to ráno oznámilo na twitteru. V letovém řádu pražského letiště je celkem pět pravidelných linek čtyř dopravců do tří měst na Ukrajinu, podle letiště se dá očekávat rušení letů i v dalších dnech. ČSA přeruší provoz své linky do Kyjeva minimálně do 2. března, situaci bude dál sledovat.

Spoj z Prahy do Oděsy měl vzletět v 11:40, o jeho zrušení letiště informovalo brzy ráno. Linku provozuje ukrajinský dopravce Bees Airline. Dopoledne ČSA i letiště potvrdily zrušení také dnešního spoje do Kyjeva s odletem v 17:35.

Z Prahy na Ukrajinu létají čtyři dopravci, kteří provozují pět pravidelných linek. "Vzhledem k situaci se dá očekávat, že budou zrušené i další lety. Na zítřek (pátek) je zatím naplánovaných šest letů do Kyjeva," řekla ČTK mluvčí letiště Klára Divíšková. Vedle Kyjeva se z české metropole létá do Oděsy a Lvova.

Jednu z linek do Kyjeva provozují ČSA. Aerolinky už potvrdily, že dnešní let zrušily. "Situaci monitorujeme, podle jejího vývoje rozhodneme o dalším provozu linky. Řídíme se pokyny Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) a dalších kompetentních úřadů," řekla ČTK mluvčí Vladimíra Dufková. Následně potvrdila, že dopravce přeruší provoz na Ukrajinu zatím do 2. března s tím, že situaci bude dál sledovat a v případě zklidnění je připraven provoz rychle obnovit. Další linky z Prahy na Ukrajinu zajišťují ukrajinské aerolinky.

Problémy se zrušenými lety řeší i prodejci letenek. "Aktuálně řešíme několik případů, kdy klienti kvůli uzavření vzdušného provozu nad Ukrajinou uvízli na Ukrajině. Vhodným řešením se jeví pozemní doprava do moldavského Kišiněva, odtud již je letecký spoj. Situaci nadále sledujeme a našim klientům budeme plně nápomocni," řekl ředitel letenkového portálu Letuška.cz Josef Trejbal.

Ruský prezident Vladimir Putin ráno oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu. Putin podle Kyjeva zahájil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil v zemi válečný stav a sdělil, že Rusko útočí na ukrajinskou vojenskou infrastrukturu. Ukrajina uzavřela vzdušný prostor pro civilní lety.