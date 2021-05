Z právních důvodů se zmírní protiepidemická opatření, řekl Vojtěch

Praha - Ministerstvo zdravotnictví zmírní od pondělka podmínky pro omezení služeb kvůli rozhodnutí NSS. Chce se mu ale bránit ústavní stížností, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Od pondělí budou moci otevřít vnitřní prostory restaurace, umělá koupaliště, sauny či wellness, herny a kasina a na kongresy bude moci více lidí. Otevřít mohou i diskotéky, nesmí se v nich ale podle opatření tancovat. Platit budou kapacitní limity, nutné budou testy na covid-19. Ministr Vojtěch nechce do prázdnin zrušit ve školách povinnost nosit roušky a respirátory.

"Názor Nejvyššího správního soudu je velmi restriktivní, pokud jde o možnosti a pravomoci ministerstva zdravotnictví uzavírat plošně služby," uvedl ministr. Podle něj soud nedává prostor pro plošná opatření. Ministerstvo proti němu bude podávat ústavní stížnost.

Vojtěch dodal, že z rychlejšího rozvolňování, které není jen z epidemiologických, ale z právních důvodů, není úplně šťastný. "Kdyby nás k tomu nedonutil rozsudek Nejvyššího správního soudu, tak bych navrhoval spíš dodržení termínu 14. června," dodal.

Už při svém středečním druhém nástupu do funkce mluvil Vojtěch o tom, že mu jako právníkovi vadí to, že soudy ruší protiepidemická opatření, které připravilo ministerstvo zdravotnictví. "Budeme to řešit i s kolegy z legislativy, abychom se tomu vyhnuli. Poslední rozsudek Nejvyššího správního soudu se netýká zdůvodnění, ale samotného výkladu zákona," řekl Vojtěch. Podle něj je jeho výklad velmi restriktivní, plošná opatření podle soudu neumožňuje ani zákon o ochraně veřejného zdraví.

Diskutovat se podle něj bude o případné změně pandemického zákona. "Souhlasím s tím, že kompetence ministerstva zdravotnictví měly být precizovány," dodal. Podle něj je v současné době jedinou možností plošných opatření vyhlášení nouzového stavu, což není optimální.

Server Seznam Zprávy dnes přinesl informaci o tom, že úředníci ministerstva při vydávání opatření věděli, že jsou nezákonná. To na dotaz novinářů hlavní hygienička Pavla Svrčinová odmítla. Vojtěch dodal, že o tom nemá informace, protože je v úřadu tři dny.

Restaurace budou moci od pondělí otevřít vnitřní prostory

Restaurace a další stravovací zařízení budou moci od pondělí podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) otevřít vnitřní prostory. Hostů bude moci být tolik, kolik je míst k sezení. U stolu budou moci sedět nejvýše čtyři hosté, nutné bude dodržování rozestupů nebo nošení ochrany úst a nosu mimo konzumaci. Povinné budou nadále negativní testy na koronavirus, očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19. Vojtěch to dnes řekl na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády.

K náhlému rychlému rozvolnění vláda podle Vojtěcha přistoupila kvůli tomu, aby respektovala rozsudek Nejvyššího správního soudu. Podle ministra by mělo být uvolňování pomalejší a sám by byl spíše pro otevření až od 14. června, jak bylo dříve avizováno, uvedl.

Restaurace budou podle Vojtěcha jediná zařízení, kde bude umožněno se prokázat samotestem. Ve všech ostatních bude platit jen test z oficiálního odběrového centra.

Zahrádky mohly gastronomické podniky otevřít 17. května. Podle rozvolňovacích balíčků, které vláda v dubnu představila, se s fungováním interiérů počítalo, až počet nakažených za sedm dní klesne pod 50 na 100.000 obyvatel. Přestože k dnešku je 34 nakažených na 100.000 lidí, vláda chtěla se zpřístupněním vnitřních prostor počkat. Restauratéři namítali, že pokud je nutný test, není rozdíl, zda lidé sedí uvnitř či ve venkovních prostorech.

Kvůli druhé vlně pandemie nesměly restaurace, bary, kavárny a další zařízení tohoto typu fungovat od 14. října do 2. prosince. Následně pro ně ale platila výrazná omezení kapacity i otevírací doby. Naposledy vláda rozhodla o jejich uzavření od 18. prosince.

Bazény či sauny budou moci za kapacitních limitů otevřít v pondělí

Umělá koupaliště, sauny, solné jeskyně či wellness se budou moci od pondělí podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) otevřít. V bazénech a na koupalištích bude platit limit jednoho člověka na 15 metrů čtverečních vodní a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti. V saunách, wellness nebo solných jeskyních bude smět být kapacita naplněna na maximálně 30 procent. Vojtěch to dnes řekl na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády.

V bazénech a koupalištích bude podle Vojtěcha nutná ochrana dýchacích cest jen při vstupu nebo v odpočinkových zónách, nikoliv ve vodě. Lidé se při vstupu do všech výše zmíněných provozů budou muset prokázat negativním testem na koronavirus, který podstoupili v oficiálním odběrovém centru, certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech.

Vláda v pondělí rozhodla, že od nadcházejícího pondělí se budou moci otevřít venkovní bazény a koupaliště. Provozovatelé sice uvítali další rozvolnění, ale fungování zvažovali. Náklady na provoz jsou výrazné a počasí venkovnímu provozu zatím příliš nepřeje. Navíc většina celoročně provozovaných bazénů je podle České unie cestovního ruchu postavena na vnitřních bazénech.

Bazény a bazénová centra i sauny patří k nejdéle uzavřeným provozům. Kvůli druhé vlně pandemie jim vláda fungování zakázala od 9. října. Krátce a s mnoha omezeními mohly otevřít v prosinci.

Herny a kasina se otevřou od pondělí, na kongresy bude moci více lidí

Herny a kasina budou moci podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) od pondělí obnovit provoz. U kongresů a dalších hromadných akcí bude navýšen počet účastníků. Vojtěch to řekl dnes na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády.

Po rychlejším uvolňování, mimo jiné právě otevření kasin nebo zvýšení limitu účastníků u konferencí a kongresů, volala například Hospodářská komora. Vláda podle Vojtěcha chce respektovat rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, proto plán uvolňování zrychlila. Sám by ale byl za pozvolnější otevírání jednotlivých zařízení, uvedl.

Vláda v pondělí na pravidelném jednání rozhodla, že od 31. května zvýší limit počtu účastníků na kongresech či konferencích na 250 uvnitř i venku. Dosud byly kongresové akce povoleny s účastí nejvýše 50 lidí uvnitř a 100 venku. Hospodářská komora ale namítala, že na kulturní akce ve vnitřních prostorách může už od 24. května přijít až 500 lidí, využít je přitom možné maximálně 50 procent kapacity. Akcí pod širým nebem se může účastnit až 1000 lidí. Žádala o sjednocení podmínek.

Od pondělí se otevřou kluby i diskotéky, nebude se ale smět tancovat

Od pondělí se budou moci s režimovými opatřeními otevřít hudební, herní, taneční či společenské kluby a diskotéky. Na rozdíl například od restaurací a dalších služeb návštěvníci budou muset mít antigenní či PCR testy na koronavirus provedené zdravotníkem, nikoli samotesty. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Přestože se mohou otevřít diskotéky, nesmí se v nich podle opatření tancovat. Podle Vojtěcha je to z epidemického hlediska logické. Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) není přípustné činnost podniků zakázat tím, že ministerstvo stanoví takové podmínky, za nichž provoz nemůže fungovat.

"Tanec nesporně znamená mnohem vyšší kontakt mezi lidmi, zadýchávání se, šíření choroby," řekl ministr. "Jsem přesvědčen o tom, že lidé mohou přijít, sednout si, pobavit se, konzumovat, ale tanec jakožto nějaká činnost, která se vztahuje ke kontaktu mezi lidmi, umožněna v tuto chvíli není," dodal Vojtěch.

Lidé se kromě testů budou moci prokázat potvrzením o prodělání nemoci nebo očkování proti covidu-19. Budou muset nosit ochranné prostředky dýchacích cest, dodržovat rozestupy, k dispozici budou moci být pouze místa na sezení.

Vojtěch nechce, aby děti ve školách odložily roušky do prázdnin

Staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) nechce do prázdnin zrušit ve školách povinnost nosit roušky a respirátory. Uvedl to na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Zopakoval, že počítá s pokračováním testování na covid-19 ve školách po zahájení nového školního roku v září.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová dodala, že vláda v pondělí upraví pravidla pro tradiční fotografování tříd. Mělo by se odehrávat podobně jako u svateb, uvedla s tím, že děti by měly roušky odkládat pouze na chvíli pořízení snímku.

Svrčinová minulý týden uvedla, že o odložení respirátorů a roušek ve školách vláda rozhodne až zhruba dva týdny po dalším rozvolnění, které přišlo v pondělí 24. května. Návrh k odložení roušek ve školách, alespoň pro menší děti, chtěl minulý týden nadnést premiér Andrej Babiš (ANO) .

O zrušení povinnosti nosit roušky a respirátory během léta bude vláda podle dřívějšího vyjádření Svrčinové ještě jednat. Podle hlavní hygieničky by měly být i během prázdnin povinné v zařízeních sociálních služeb, jedná se o hromadné dopravě.