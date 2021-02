Z pondělní vraždy ženy v Ústí n.L. policie obvinila mladý pár

Ústí nad Labem - Kriminalisté obvinili z první letošní vraždy v Ústeckém kraji mladý pár, 20letého muže a mladistvou ženu. Násilný čin se stal v pondělí v Ústí nad Labem. Do bytu panelového domu v Krásném Březně jeli kriminalisté k jedenašedesátileté oběti vraždy.

Zadržený muž byl obviněn z trestného činu vraždy a hrozí mu až 20 let ve vězení, ženě hrozí tret odnětí svobody až na deset let z provinění vraždy. V tiskové zprávě to dnes uvedla regionální mluvčí policie Veronika Hyšplerová.

"Nejpravděpodobnějším motivem byly dlouhodobé rodinné problémy," řekla mluvčí. Dodala, že v případě obviněného muže policejní vyšetřovatel podal podnět k návrhu na vzetí do vazby.