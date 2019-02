Praha - Z polského hovězího, v němž se vyskytly bakterie salmonely, se ve dvou jihomoravských podnicích snědlo téměř 22 kilogramů. Podle zjištění Státní veterinární správy (SVS) se do podniků v Brně a Pohořelicích na Brněnsku dostalo 229 kilogramů závadného hovězího, nesnědené maso se vrátilo dodavateli. ČTK to dnes oznámil mluvčí SVS Petr Majer. Podle informací od odběratelů prošlo maso tepelnou úpravou, při které se bakterie zničí. Lidem by tak neměly hrozit zdravotní problémy. Polský ministr ke kritice polského masa v ČR řekl, že každá záminka je dobrá k vinění Varšavy, že má špatné potraviny. Jde podle něj o konkurenční boj.

V brněnské Jídelně Kocourek v Křenové ulici v Brně odebrali 170 kilogramů, z toho se snědlo více než devět kilogramů. Petr Bzduch z Pohořelic, který provozuje občerstvení Řeznická bašta, odebral 59 kilogramů a lidé snědli 12,4 kilogramu.

Oběma odběratelům maso dodal dovozce Frost Logistics ze středočeských Dolních Jirčan. Šlo o vakuově balené maso, které mělo datum spotřeby v březnu. Maso patřilo firmě Animalco ze skupiny Agrofert. Kontaminovaná zásilka měla celkem 700 kilogramů.

Vedle dvou jihomoravských odběratelů se maso dostalo také do distribučního centra Makra v Kozomíně, velkoobchodu s potravinami Bikos v Olomouci a do MP Krásno ve Valašském Meziříčí. Maso pro Bikos zůstalo ve skladu a bude zlikvidováno. Závadné hovězí putovalo také na Slovensko do SK Tradičné v Lehotě pod Vtáčnikom.

Veterináři odebrali vzorky masa minulý týden a ve středu obdrželi výsledky. Ode dneška musí být veškeré hovězí dovezené z Polska zkontrolované v certifikované laboratoři, jinak nebude smět na trh. Na vlastní náklady musí kontrolu udělat obchodník. Policie se již od středy zaměřila na kontrolu nákladních aut. Pokud budou mít podezření na problematické zboží, vyrozumí krajské veterináře.

Ministr Ardanowski: Problémy s polským jídlem se zveličují

Polský ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski v souvislosti s kontrolami polského hovězího v ČR řekl, že každá záminka je dobrá k obvinění Polska, že má odporné potraviny. V rozhovoru pro Radio Wnet dnes uvedl, že věc zveličují ty země, které v oblasti produkce potravin nestačí na polskou konkurenci.

"Možná právě kvůli tomu, že se nám dobře daří (v oblasti exportu potravin - pozn. ČTK) je každá záminka dobrá k tomu udeřit na nás, obvinit nás z toho, že máme odporné potraviny," řekl v rozhlasu Ardanowski. "Je to zveličované, protože z toho má někdo užitek, protože buď jsou volby, nebo chtějí rozvíjet svoji produkci a prohrávají v konkurenci s námi, protože vyrábíme více a levněji," tvrdí šéf polského resortu zemědělství.

České úřady dnes začaly s kontrolou hovězího z Polska. Stalo se tak poté, co veterináři zjistili, že ve zhruba 700 kilogramech masa z Polska byly bakterie salmonely.

Ministr Ardanowski ve středu podle rádia TOK FM varoval, že jestli Polsko bude ze strany Česka "vydírané", může začít s kontrolami českého piva.

Polský veterinární inspektor Pawel Niemczuk ve středu řekl, že česká strana nezadala informace o nalezení salmonely v polském hovězím do Systému rychlého varování Evropské unie (RASFF). Rovněž podle něho o nálezu neinformovala polské ministerstvo zemědělství. Niemczuk také dodal, že polské úřady nařídily kontrolu masokombinátu, odkud se nakažené maso do ČR dostalo.

Česká strana si stojí za tím, že informace do systému varování zadala, zatím je však neověřila Evropská komise. "Národní kontaktní místo pro RASFF vložilo do systému varování informaci včera (ve středu) ve 13:06, zatím nebyla informace schválena ze strany Evropské komise," řekl ČTK za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer.

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Jatka už byla uzavřena. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují. Do Česka bylo vyvezeno zhruba 300 kilogramů hovězího, ke spotřebitelům nebo do restaurací se dostalo 137 kilogramů. Ministr Ardanowski v této souvislosti řekl, že polské maso nikdy nikomu v Evropě neuškodilo, ale hysterie, která kolem tohoto případu vypukla, je obrovská a Česko a Slovensko jsou prý touto věcí "posedlé".