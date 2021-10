Z polské vlády odchází ministr životního prostředí, jednal s ČR o Turówu

Varšava - V polské vládě končí ministr životního prostředí Michal Kurtyka, který byl jedním z polských představitelů, kteří s Českem vedli jednání ve sporu ohledně hnědouhelného dolu Turów. Informuje o tom internetový portál onet.pl.

O tom, že se blíží konec Kurtykova působení v čele ministerstva životního prostředí, psal onet.pl už v létě. Důvodem jeho odchodu jsou podle něj chyby, které dovedly Polsko ke konfliktu s Českem kvůli prodloužení a rozšíření těžby uhlí v Turówě, ležícím v polsko-česko-německém trojmezí. Kurtyka uvedl, že z čela úřadu odchází z rodinných důvodů.

Soud EU v květnu předběžně nařídil pozastavit těžbu v dole Turów do rozhodnutí o stížnosti České republiky, která se na soud obrátila kvůli tomu, že provoz dolu mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v obcích v Libereckém kraji. Polská vláda těžbu odmítá přerušit, protože by to podle ní negativně dopadlo na energetickou bezpečnost země. Nařízení Soudního dvora EU ignoruje, za což soud jí vyměřil pokutu. Varšava pokutu neplatí.

Kurtyka v roce 2018 předsedal světové konferenci o klimatu COP24, která se tehdy konala v Katovicích.

Ve vládě dnes končí také ministr zemědělství Grzegorz Puda, podle tisku kvůli tomu, že si za něco přes rok v úřadu nedokázal vybudovat respekt u zemědělců. Ti ho kritizují za nízké výkupní ceny masa nebo za to, že vláda nenašla účinné prostředky v boji proti ptačí chřipce a africkému moru prasat. Puda si nedokázal poradit ani s vlivným hnutím AgroUnia, které tvrdí, že bojuje o budoucnost polského venkova a o přežití polského zemědělství a potravinářství a organizuje protivládní protesty.