Z Plzně jede na oslavy vylodění do Normandie 37 historických aut

Plzeň - Tři kamiony s 37 historickými americkými vojenskými vozy odjíždějí dnes z Plzně do Francie na oslavy 75. výročí vylodění spojeneckých vojsk. Za nimi přijede 130 lidí z plzeňského Military Car Clubu (MCC). V Port-en-Bessin-Huppain na pláži Omaha postaví v sobotu dobový vojenský americký kemp, kde budou týden stylově žít. Se svými pečlivě udržovanými džípy navštíví vyloďovací pláže, hřbitovy a pomníky. Zúčastní se pietních aktů, vzdají hold padlým i přeživším hrdinům, projedou městečky a vesnicemi.

Na památku si kromě zážitků odvážejí i hrst písku z pláží Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword, které v červnu 1944 zkrápěla krev spojeneckých vojáků, řekl dnes ČTK Rudolf Bayer z MCC. Na oslavy jezdí plzeňští nadšenci do vojenské historie každých pět let od roku 1994. Letos vezou zatím nejvíc kusů americké vojenské techniky, zejména vozů Jeep a Dodge. Je to také největší organizovaná skupina lidí z ČR.

"Máme zkušenost, že atmosféra je nádherná. Proudí tam technika z jedné strany na druhou. Vyloďovacích pláží je pět, chceme je všechny navštívit. Já se těším na to, že to pobřeží tím žije," řekl Bayer, který bere i své tři děti.

Kromě toho, že si členové klubu chtějí užít oslav, budou tam také zvát na příští rok na 30. oslavy osvobození Plzně americkou armádou. Plzeň s Normandií spojuje právě cesta spojenců při osvobozování Evropy. Začala vyloděním v Normandii 6. června 1944 a pro mnohé skončila o 11 měsíců později, 6. června 1945, osvobozením Plzně a následně dosažením demarkační linie za Plzní.

"Je to absolutně úchvatná, úžasná akce, ta atmosféra je něco, co se dá těžko popisovat. Je to neopakovatelný zážitek," shrnul režisér Václav Marhoul. S plzeňským klubem jede do Normandie počtvrté, z toho potřetí se svým vlastním vozem Ford GPW z dubna 1944. "Mě vždy fascinuje, jak to Francouzi slaví, i když v tom Dni D (vylodění) a v dnech následujících padlo až 20.000 francouzských civilistů. Já tam vždycky i za sebe cítím i pokoru a chci vzdát hold všem lidem, kteří tam padli," dodal.

Jedním z mála účastníků plzeňského kempu, který neveze do Normandie vůz, ale motocykl Harley-Davidson, je sedmasedmdesátiletý Jaroslav Štěpán z Trutnovska. "Na oslavy jedu letos podruhé, byl jsem tam před pěti lety a jelikož jsem byl unesen zážitky, rozhodl jsem se, že pojedu znova. Když si člověk přestaví, že se tehdy vojáci vyloďovali do té hrůzy, kdy po nich stříleli, bylo to neskutečné hrdinství," dodal.

Cestu vojenských nadšenců do Normandie podpořila finančně Plzeň i Plzeňský kraj. Město dalo 150.000 korun, kraj 300.000 korun.