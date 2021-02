Z plné nemocnice Sokolov dnes odvezou 10 pacientů s covidem

Sokolov - Z přetížené Nemocnice Sokolov převezou dnes odpoledne pražští záchranáři deset pacientů s covidem do nemocnice v Humpolci. Pacientům je poskytována kyslíková terapie, nejsou ve vážném stavu. Sanitky vyrazí z pražské výjezdové základny Kundratka ve 12:30, do sokolovské nemocnice by měly dorazit po 14:00. Uvedla to dnes na svém webu pražská zdravotnická záchranná služba.

Sokolovská nemocnice se dál potýká s velkým počtem pacientů s covidem, lůžka proto musí uvolňovat pro nově příchozí. "Převoz určitě pomůže, protože se obáváme velkého náporu pacientů o víkendu, jako tomu bylo minulý týden," řekla ČTK mluvčí sokolovské nemocnice Markéta Singerová. Kvůli velkému náporu o víkendu musela nemocnice v úterý na čas zastavit nový příjem pacientů.

V nemocnici Sokolov leží 80 pacientů s koronavirem, z toho 14 vyžaduje intenzivní péči. Podle Singerové tento týden nebyly převozy nakažených mimo kraj, zdravotníci se je snaží směrovat alespoň do covidových center v Mariánských Lázních a v Nejdku. I ty se ale potýkají s plnou kapacitou.

Zdravotníci pražské záchranky vyrazí se speciálním vozidlem Fénix. Se speciálně upravenou sanitkou, ve které bude lékař, vyráží z Prahy také dvojice zdravotnických záchranářů - specialistů pro urgentní medicínu. Koordinační a doprovodné vozidlo bude řídit policie. V obou nemocnicích budou při předávání pacientů asistovat také příslušníci Hasičského záchranného sboru.

Pražští záchranáři přitom před dvěma týdny převezli 15 pacientů z nemocnice v Chebu a deset ze Sokolova. Celkem 25 pacientů se středním průběhem covidu odvezli tehdy do nemocnic v Praze, Plzeňském a Středočeském kraji.

V Karlovarském kraji zůstává podle ministerstva zdravotnictví ze 78 lůžek na jednotkách intenzivní péče a ARO volných osm, z nichž je volné jedno lůžko pro pacienty s covidem. Z 598 standardních nemocničních lůžek s kyslíkem je pro nakažené novým koronavirem volných 11. Reprofilizovaná lůžka, tedy ta, která byla původně určena k poskytování péče jiného typu či odbornosti, jsou na intenzivní péči téměř obsazena.