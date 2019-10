Z Pardubic začala létat linka do Kyjeva

Pardubice - Pardubické letiště začalo nabízet lety do Kyjeva. Linku provozuje ukrajinský nízkonákladový dopravce SkyUp. Zpočátku bude létat třikrát týdně, od prosince čtyřikrát týdně. ČTK to dnes řekla ředitelka East Bohemian Airport (EBA) Hana Šmejkalová.

"Hledali jsme partnera, který nás propojí se světem. Kyjevské letiště je tranzitní, odtud se cestující mohou dál dostat do světa. Ukrajina je nádherná země i tranzitní bod," řekla Šmejkalová.

Letiště by do konce roku mohlo na nové lince přepravit 10.000 cestujících, v příštím roce by celkový obrat mohl být 50.000 pasažérů, odhadla Šmejkalová.

Letiště loni odbavilo 147.000 cestujících. Letošní počet přepravených cestujících se bude pohybovat kolem 100.000 lidí. Výsledky měly být lepší, ale leteckou dopravu ovlivnily problémy s letadly Boeing 737 MAX. Letouny dopravci na celém světě na jaře odstavili po dvou nehodách, při kterých zahynulo více než 300 lidí.

Nízkonákladový dopravce SmartWings v Pardubicích kvůli tomu zrušil lety do dovolenkových destinací. Irský nízkonákladový letecký dopravce Ryanair na neurčito zastavil provoz linky z Pardubic do Londýna. Jím provozované lety do španělského Alicante pokračují dál.

"Naše plány v počtu přepravených cestujících byly vyšší. Jednáme s Ryanairem o další destinaci v roce 2021 a v příštím roce o znovuobnovení letů do Londýna. Ale to jen v tom případě, že Boeingy MAX budou znovu uvolněné do vzduchu," řekla Šmejkalová.

Problémy v letecké dopravě jsou i jinde, uvedla Šmejkalová. "Další krizí je bankrot britské cestovní kanceláře Thomas Cook, který se promítl i na český trh, protože její česká pobočka Neckermann je třetí nejdůležitější tour operátor u nás," řekla Šmejkalová.

Pardubické letiště patří armádě. V režimu civilní přepravy funguje od roku 1994. Mezinárodní dopravu zajišťuje společnost East Bohemian Airport, kterou ze dvou třetin vlastní město Pardubice, ze třetiny Pardubický kraj. Společnost je čtyři roky ztrátová, mimo jiné proto, že hodně investovala do rozvoje, 266 milionů korun stál nový terminál. Další investice ještě plánuje. Chystá dobudování parkovišť, zázemí pro malá letadla, plány má i v cargo přepravě.