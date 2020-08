Z Paláta se stává noční můra Bostonu

Hokejisté Tampy Bay Ondřej Palát (vlevo) a Nikita Kučerov se radují z druhého gólu v utkání play off s Bostonem.

Toronto - Útočník hokejistů Tampy Bay Ondřej Palát pomohl týmu před dvěma lety k postupu přes Boston dvěma vítěznými góly, teď je v sérii opět výraznou postavou a hlavním strůjcem obratu z 0:1 na 3:1. Rodák z Frýdku-Místku rozhodl druhý duel v prodloužení, v dalším utkání odstartoval gólem kanonádu 7:1 a v sobotu nasměroval mužstvo dvěma zásahy k výhře 3:1. I díky jeho trefám dělí Lightning jediné vítězství od finále Východní konference.

Palát měl po restartu NHL na kontě jen dvě asistence v osmi zápasech, ale Boston mu svědčí. Devětadvacetiletý útočník bodoval v každém ze čtyř zápasů (4+2). "Myslím si ale, že hraju pořád stejně," uvedl Palát, první hvězda sobotního zápasu, na dotaz, zda se na ledě cítí v posledních dnech jinak.

Palát vstřelil v sobotu první dvě branky utkání, vyzdvihl ale hlavně práci svých spoluhráčů. "U prvního gólu udělal (Brayden) Point krásně jednoho beka, nahrál mi před branku a jen jsem vystřelil. Stejná věc se opakovala u druhého gólu, (Anthony) Cirelli mi puk pěkně předložil. Už to bylo ke konci střídání, tak jsem se jen snažil poslat kotouč na bránu. Jsem šťastný, že to vyšlo. Ale největší radost mám z toho, jak hrajeme," podotkl.

Tampa Bay prohrála první zápas v sérii, ale další tři už skončily jejím vítězstvím. "Hrajeme teď s větším sebevědomím," prohlásil Palát. "Na ledě se neulíváme, děláme správné věci. Dobře kontrolujeme puk a snažíme se ho neztrácet. Všechny čtyři lajny hrajou dobrý hokej, a to je taky ohromně důležité," vysvětlil obrat v sérii.

Palát nastupuje v elitní formaci, která v závěru zápasu dostávala hodně prostoru na ledě a Boston pořádně nepouštěla ani ke střelám. Jeho spoluhráč z útoku Nikita Kučerov, nejproduktivnější hráč loňské základní části, v zápase ohromoval i skvělou defenzivou a při powerplay obral Davida Pastrňáka o gólovou šanci.

"Kuch hrál od začátku skvěle. Už v úvodu zápasu skvěle napadal a narazil (Zdena) Cháru. Když vidíte, že vaše hvězda dělá i takovéto malé věci, strhne to i ostatní. Každý ho následuje," těšilo Paláta.

Komplimenty se skromnému českému útočníkovi vracely. "Pally je sebevědomý hráč, je velice šikovný a super spolehlivý. Vždy je na pravém místě, má skvělý přehled o hře a vynikající střelu. Je úžasné, že mu to teď padá, snad to bude pokračovat," řekl Point.

"Má vedle sebe dva skvělé hráče, kteří umí přihrávat. Jeho úkolem je najít si palebnou pozici a zakončovat. To je důvod, proč s nimi hraje, protože střelu má skvělou. Jsem šťastný, že je za svou tvrdou práci na ledě odměněn," dodal trenér Tampy Bay Jon Cooper.

Palát, který dosavadní kariéru spojil jen s Tampou Bay, se celkovým 24. a 25. gólem v play off posunul v historickém klubovém pořadí střelců vyřazovací části před Stevena Stamkose a Vincenta Lecavaliera. Aktuálně se dělí o čtvrté místo s Alexem Killornem.

Prozatím zastínil i česká útočná esa Bostonu. Pastrňák si v sérii připsal pět bodů (1+4), David Krejčí jen asistenci a Ondřej Kaše ještě proti Tampě Bay nebodoval. Loňský finalista NHL tak bude už v příštím utkání odvracet konec sezony. "My útočníci se musíme více tlačit do brány, musíme nacházet místa, kudy puk procpat do sítě. V tom je potřeba, abychom se zlepšili," konstatoval Krejčí.