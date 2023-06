Z okolních států Češi pojedou zejména do Polska, klesl zájem o lázně v ČR

Praha - Z okolních států Češi na letní dovolenou pojedou zejména do Polska, cestovatelské portály, které ČTK oslovila, hlásí meziročně až dvojnásobně vyšší poptávku. V Česku pak domácí turisty nejvíce lákají Krkonoše, vodní nádrže Orlík a Lipno nebo Sázava. Na popularitě získávají také netradiční formy ubytování v korunách stromů či mobilních domcích. Zájem naopak klesl o lázeňské pobyty, a to zejména v takzvaném lázeňském trojúhelníku, tedy Karlových Varech a Františkových a Mariánských Lázních. Proti loňsku je nižší o čtvrtinu, řekl ČTK manažer portálu Spa.cz Richard Šipoš.

Prodeje na Travelking.cz jsou podle marketingového ředitele Štěpána Pospíšilíka aktuálně vyšší než v roce 2019 před koronavirovou pandemií. Výrazný nárůst letos zaznamenaly zájezdy do Polska k Baltskému moři, tradičně je poptávka také po Chorvatsku nebo Maďarsku, řekl. Zájem podle něj naopak mírně ochladl v případě dovolených do Rakouska a na Slovensko.

"Kapacity jsou aktuálně dostačující, stále si lze vybírat mezi různými typy ubytování," uvedl Pospíšilík. Klienti podle něj vyhledávají především ty hotely, které jsou uzpůsobeny dětem nebo mají vlastní wellness zázemí či bazén.

Portál Slevomat.cz hlásí téměř o polovinu vyšší prodeje zájezdů a pobytů než minulý rok, loňská sezona přitom překonala tu před covidem, uvedl ředitel Ladislav Veselý. V popředí zájmu se podle něj drží Polsko, meziročně tam poptávka narostla více než dvojnásobně, dodal. Oblibě se těší také prodloužené víkendy v Česku nebo zahraničí, klienti si jich podle Veselého za léto koupí i několik.

Ceny zájezdů na Slevomatu proti loňsku vzrostly zhruba o 15 procent, u vyhledávaných destinací ale může být zdražení citelnější, dodal. Vidět je to podle Veselého zejména na ubytování v Praze. "To nejvíce trpělo během covidu, teď s návratem do normálu, kdy je v hlavním městě opět nával zahraničních turistů, ceny rostou více než jinde," řekl.

Podle Veselého se kromě adrenalinových zážitků ve vodě nebo ve vzduchu daří také prodejům programů pro děti, jako je například návštěva akvaparků nebo muzeí. Portál Zážitky.cz podle zástupce Jana Hájka v Česku pozoruje také poptávku po letech balonem, tandemových seskocích, kurzech vaření exotických kuchyní a netradičním ubytování. Češi si podle něj zvykli na aktivní dovolenou v tuzemsku.

Portál Hotel.cz na léto čekal více rezervací než aktuálně má. "Doufáme, že se počet rezervací v červenci a srpnu zvýší, a vykompenzují se tak alespoň některé z jarních ztrát," řekl ČTK manažer Milan Petr. Domácí turisté podle něj v Česku na léto preferují dovolenou blízko vody, vede například nádrž Orlík, Lipno nebo řeka Sázava, uvedl.

Zájem o lázeňské pobyty naopak podle Šipoše ze Spa.cz letos klesl. "Důvodem je do jisté míry absence státních poukazů, které se staly významným stimulem pro lázeňské pobyty covidových let," řekl. Meziročně podle něj ceny na Spa.cz narostly o sedm procent.