Z oblastí bojů na Ukrajině se podařilo evakuovat 3846 lidí, na 1500 z Mariupolu

Kyjev - Z oblastí bojů na Ukrajině se v úterý podařilo evakuovat 3846 lidí, uvedla v úterý večer na facebooku vicepremiérka Iryna Vereščuková. Téměř 1500 z nich pochází z ruskými jednotkami obleženého Mariupolu, kde panuje katastrofální humanitární situace. Kolona sedmi evakuačních autobusů z Mariupolu, kterou doprovázel Mezinárodní výbor Červeného kříže, se kvůli blokádě musela zastavit.

Vereščuková upřesnila, že z Mariupolu a Berďansku do Záporoží vlastními auty přijelo 2216 lidí. Do relativního bezpečí v Záporoží se dostalo také 1080 obyvatel různých měst ležících v Luhanské oblasti. Do města úspěšně dorazilo také 17 minibusů, které k městu přijely už v úterý ráno, ale musely se obrátit a odjet zpět do Berďansku.

V dohledné době by se do města mělo dostat dalších asi 400 lidí ze zadržované kolony autobusů, kterou doprovází asi 40 osobních automobilů, uvedla Vereščuková.

Podle Moskvy bylo za posledních 24 hodin z Doněcké a Luhanské oblasti, které Rusko označuje jako "nebezpečné", evakuováno více než 18.600 lidí. Informovala o tom ruská státní agentura TASS s odvoláním na generálmajora Michaila Mizinceva z ruského ministerstva obrany. Podle agentury došlo také ke zvýšenému ostřelování úseku humanitárního koridoru, který patří k Mariupolu.

V Mariupolu, který měl před válkou přes 400.000 obyvatel, je ve velmi složitých podmínkách stále kolem 160.000 lidí. Na 5000 obyvatel už podle zdejších úřadů přišlo o život.

