Z Nových Mlýnů začali upouštět více vody, zavodní oboru Soutok

Brno - Vodohospodáři z Povodí Moravy dnes začali z Novomlýnských nádrží vypouštět více vody, chtějí doplnit vodu v drobných tocích, mokřadech a tůních v suchem ohrožené oboře Soutok. Lužní les totiž vzhledem ke klimatické změně spotřebuje k přežití více vody, než je roční úhrn srážek na jižní Moravě. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Fotogalerie

Obora leží v nejjižnějším cípu Moravy na hranicích se Slovenskem a Rakouskem. Podle vodohospodářů je sice obecně řada toků na polovině průměrného stavu průtoků, únorové deště ale zachytily vodní nádrže. "Vodu z novomlýnských nádrží teď můžeme využít pro environmentální účely. Znamená to, že zvýšíme odtok z přehrady a prostřednictvím Dyje a soustavy kanálů dostaneme několik set tisíc kubíků vody do lužních lesů v oboře Soutok, která je už několik let po sobě sužována nedostatkem vody," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Odtok z Novomlýnských nádrží tak vodohospodáři zvýšili na 80 až 90 metrů krychlových za vteřinu, přičemž ještě v pondělí z nádrže odtékalo asi 18 metrů krychlových za vteřinu. Ve čtvrtek pak vodohospodáři odtok vrátí na původní hodnotu. Hladina v nádrži se za tu dobu může snížit až o 40 centimetrů. "Opatřením docílíme významného posílení vodního režimu v oblasti a k omezení negativního vlivu sucha," uvedl Gargulák. Doplnil, že obdobnou manipulaci vodohospodáři provedli i loni a v roce 2017. Rok 2018 byl ale podle něj natolik suchý, že podobnou akci uskutečnit nemohli.

Soutok je unikátní přírodní lokalita, kde se stýkají Dyje, Morava a Kyjovka. Jsou tam lužní lesy či louky se starými duby. Obora slouží k chovu jelení a dančí zvěře a divokých prasat. Rozloha je přes 4200 hektarů.