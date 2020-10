Z nominace na Karjalu vypadli Jaškin, Krejčík a Sklenička

Ilustrační foto - Obránce Jakub Krejčík na tréninku české hokejové reprezentace 10. prosince 2019 v Plzni. Národní tým se chystá na turnaj Channel One Cup, druhý podnik série Euro Hockey Tour v sezoně.

Praha - Z nominace českých hokejistů na listopadový turnaj Karjala v Helsinkách vypadl ze zdravotních důvodů útočník Dmitrij Jaškin z Dynama Moskva a kvůli povinnostem v Jokeritu Helsinky obránci Jakub Krejčík a David Sklenička. Do ofenzivy byl povolán z řad náhradníků liberecký Radan Lenc a dosavadní osmičku zástupců týmu do 20 let rozšířili ještě další útočníci Filip Koffer s Pavlem Novákem z prvoligových Litoměřic.

V týmu je třicítka hráčů, která by měla v tomto složení odcestovat v pondělí na turnaj. "Vedení turnaje nám povolilo rozšíření soupisky ze sedmadvaceti na třicet hráčů," řekl ČTK tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund. Díky tomu doplnili tým nováčci Koffer s Novákem a v kádru je i šestnáctiletý obránce David Jiříček, který byl v původní širší nominaci.

Nový kouč národního týmu Filip Pešán se v Helsinkách musí obejít bez aktuálně nejlepšího střelce KHL. Jaškin se s 12 góly dělí o vedení s duem Teemu Hartikainen z Ufy a Alexej Makejev z Jekatěrinburgu. Krejčík přijde o možnost v Helsinkách sehrát jubilejní 100. zápas v národním týmu. Jokerit totiž čeká ještě v úterý duel na ledě Soči.

Koffer s Novákem rozšířili počet nováčků v kádru na dvanáct. Těmi dalšími jsou z řad juniorů brankář Lukáš Pařík z Liberce, obránci Jiříček, Stanislav Svozil z Komety Brno a Šimon Kubíček z Litoměřic a útočníci Jan Myšák z Litvínova, Adam Raška z Třince, Michal Teplý z Mladé Boleslavi a Jaromír Pytlík ze Sault Ste. Marie z OHL.

Na první starty čekají vedle nich také současní spoluhráči z Tappary Tampere - gólman Dominik Hrachovina, který byl jako trojka na mistrovství světa v Dánsku v roce 2018, a útočník Michael Špaček.

Jiříček, který 28. listopadu oslaví sedmnácté narozeniny, se díky tomu, že se z širšího kádru posunul do závěrečné nominace, ještě více přiblížil zápisu do historie. Mohl by se stát nejmladším hráčem v dějinách samostatné české reprezentace.

Tím je nyní Rostislav Olesz, který na Baltika Cupu v Moskvě nastoupil 22. prosince 2002 proti Rusku ve věku 17 let, dvou měsíců a 12 dní. V součtu s československým týmem je rekordmanem Jaroslav Drobný, který v únoru 1937 debutoval ve věku 15 let, tří měsíců a 30 dní.

Lenc je vedle obránce Filip Hronka, který před odloženým startem NHL vypomáhá z Detroitu Hradci Králové, a hráčů dvacítky jediným zástupcem z českých klubů. Z nich Pešán hráče jinak nenominoval, protože kvůli platným restrikcím v tuzemsku včetně zákazu tréninku ve vnitřních prostorech už od 12. října se nemohou plnohodnotně připravovat. Juniorům chce umožnit trénink aspoň v Helsinkách a zařadit je do závěrečného utkání s Ruskem, které nominovalo kompletně výběr do 20 let.

Český tým odletí do "bubliny" v Helsinkách v pondělí dvěma speciály z Prahy a Moskvy, první trénink má na programu v úterý dopoledne. Ve čtvrtek ve 13:30 vstoupí do prvního turnaje série Euro Hockey Tour v sezoně duelem se Švédskem. O dva dny později od 16:30 nastoupí proti domácímu Finsku a v neděli od 12:30 proti Rusku.

Nominace českých hokejistů na turnaj Karjala v Helsinkách (5.-8. listopadu):

Brankáři: Patrik Bartošák (Pelicans Lahti (Fin.; 15 zápasů), Dominik Hrachovina (Tappara Tampere/Fin.; 0), Lukáš Pařík (Liberec; 0),

obránci: Filip Hronek (Hradec Králové; 20/5), David Jiříček (Plzeň; 0), Šimon Kubíček (Litoměřice; 0), Stanislav Svozil (Kometa Brno; 0), Jakub Galvas (Jukurit Mikkeli/Fin.; 9/1), Jakub Jeřábek (Podolsk/KHL; 55/5), Lukáš Klok (Lukko Rauma/Fin.; 20/1), Michal Moravčík (Tappara Tampere/Fin.; 37/1), Vojtěch Mozík (Färjestad/Švéd.; 43/4), Andrej Šustr (Kunlun/KHL; 12/1)

útočníci: Filip Koffer (0/0), Pavel Novák (oba Litoměřice; 0/0), Jiří Smejkal (1/0), Michael Špaček (oba Tappara Tampere/Fin.; 0), Hynek Zohorna (35/5), Tomáš Zohorna (oba Chabarovsk/KHL; 96/16), Radan Lenc (Liberec; 23/3), Jan Myšák (Litvínov; 0), Michal Teplý (Mladá Boleslav; 0), Rudolf Červený (Pelicans Lahti/Fin; 16/2), Radek Koblížek (Kärpät Oulu/Fin.; 2/0), Andrej Nestrašil (Magnitogorsk/KHL; 30/5), Jan Ordoš (Oskarshamn/Švéd.; 4/0), Jaroslav Pytlík (Sault Ste. Marie/OHL; 0), Adam Raška (Třinec; 0), Ondřej Roman (Ilves Tampere; 19/4), Šimon Stránský (Jukurit Mikkeli/Fin; 2/0).