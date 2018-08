Praha - Brankář Pavel Francouz s útočníkem Martinem Kautem z Colorada, obránci Lukáš Klok ze Slovanu Bratislava a Tomáš Pavelka ze Sparty a forvard Pavel Musil z Mladé Boleslavi se nezúčastní příští týden soustředění české hokejové reprezentace v Přerově. Nový kouč Miloš Říha naopak nově pozval gólmana Romana Willa z Liberce, zadáka Stanislava Dietze z Chomutova a útočníka Pavla Jenyše z Minnesoty.

"Pavla Francouze a Martina Kauta povolal jejich klub Colorado Avalanche. Lukáš Klok, Tomáš Pavelka a Pavel Musil utrpěli zranění, které jejich účast neumožňuje," uvedl tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund.

Oproti původní nominaci už dříve vypadl také zadák Jakub Galvas, který po dohodě s koučem týmu do 20 let Václavem Varaďou zamíří na turnaj do švédského Örnsköldsviku. Naopak povoláni byli beci Filip Pyrochta z Nashvillu a Lukáš Buchta z univerzitního týmu Nebraska-Omaha z NCAA a útočník Miroslav Forman ze Sparty. V nominaci je celkem 34 hráčů - 4 brankáři, 12 obránců a 18 útočníků.

Šestadvacetiletý Will a o čtyři roky mladší Jenyš dosud nikdy za český národní tým nehráli a rozšířili počet nováčků ve výběru na 15. Dalšími jsou beci Buchta, Vojtěch Budík z Pardubic a Jan Štencel z Brna a útočníci David Cienciala, Michal Kovařčík a Ondřej Kovařčík z Třince, Daniel Kurovský z Vítkovic, Dominik Lakatoš z Liberce, Jakub Lauko z Chomutova, Rostislav Marosz z Pardubic, Radovan Pavlík z Hradce Králové, Nicolas Werbik ze Zlína a Radim Zohorna z Brna.

Při absenci Francouze s Kautem a po doplnění Jenyše je v kádru šestice hráčů, kteří mají kontrakt v NHL. Jenyš stejně jako obránci Michal Moravčík s Davidem Skleničkou z Montrealu a Pyrochta ještě v nejlepší lize světa nehrál. Dalšími dvěma zástupci z NHL jsou gólman Petr Mrázek a útočník Martin Nečas z Caroliny. Mrázek má bohaté zkušenosti z působení v Detroitu a Philadelphii, Nečas bude navazovat na zatím jediný start v NHL.

Jenyš působí v zámoří čtyři roky a v minulé sezoně nastupoval na farmách Minnesoty - za Iowu v AHL sehrál jen devět utkání a dalších 48 zápasů si připsal v Rapid City v ECHL.

Říhův výběr se začne scházet v Přerově v neděli večer, ale s přípravou začne oficiálně až v pondělí. Ve čtvrtek od 17:00 sehraje tým mezi sebou modelové utkání. První herní akce v sezoně čeká národní mužstvo až v listopadu, kdy se uskuteční turnaj Karjala. Do něj reprezentace vstoupí 8. listopadu doma proti Švédsku a zápasy s Finskem a Ruskem sehraje v Helsinkách.

Nominace českých hokejistů na soustředění v Přerově (20.-24. srpna):

Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice), Matěj Machovský (Sparta Praha), Roman Will (Liberec), Petr Mrázek (Carolina/NHL),

obránci: Filip Pavlík, Petr Zámorský (oba Hradec Králové), Michal Moravčík, David Sklenička (oba Montreal/NHL), Vojtěch Budík (Pardubice), Stanislav Dietz (Chomutov), Marek Hrbas (Vítkovice), Jan Košťálek (Sparta Praha), David Musil (Třinec), Jan Štencel (Kometa Brno), Lukáš Buchta (University of Nebraska-Omaha/NCAA), Filip Pyrochta (Nashville/NHL),

útočníci: David Cienciala, Michal Kovařčík, Ondřej Kovařčík (všichni Třinec), Miroslav Forman, Robert Říčka (oba Sparta Praha), Daniel Kurovský, Jakub Lev (oba Vítkovice), Dominik Lakatoš, Radan Lenc (oba Liberec), Jakub Lauko (Chomutov), Rostislav Marosz (Pardubice), Radovan Pavlík (Hradec Králové), David Stach (Plzeň), David Šťastný (Mladá Boleslav), Nicolas Werbik (Zlín), Radim Zohorna (Kometa Brno), Pavel Jenyš (Minnesota/NHL), Martin Nečas (Carolina/NHL).